Acusaciones de sabotaje marcan el inicio de la huelga en la planta de reciclaje de A Coruña

A las diez de la noche del domingo comenzó la huelga de la plantilla de Albada, que se prolongará a lo largo de los próximos días y con la que los trabajadores aspiran a recuperar los derechos perdidos después de que caducara su convenio, en enero de 2020. En estas primeras horas se detectaron daños en la cinta transportadora y también pinchazos en dos camiones de basura, así como en un coche patrulla del 092, que los escoltaba. La alcaldesa, Inés Rey, apunta directamente al conflicto laboral como la fuente de estos sucesos, que califica de “sabotaje”: “A folga, con todo o respeto a mesma e aos dereitos dos traballadores, se teñen sufrido sabotaxes e danos de cuantía ainda por determinar que sobrepasan o dereito a folga”.



La regidora prometió tomar medidas de seguridad para que estos sucesos no se repitan al tiempo que prometía que se investigarán los daños en la propiedad municipal (dado que la empresa solo es una concesionaria) y señaló que la huelga, que durará hasta el viernes, no ha dejado sentir sus efectos en la planta, dado que se mantienen los servicios mínimos. “Esta garantida a recollida e poñemos todos os medios a disposición para que se retire o lixo”, declaró. Aunque reconoció que, a lo largo de los días, se notaría “algo” la protesta, no espera que sea excesivo.



Desde el comité de empresa denuncian “maniobras de Albada” para evitar una negociación real e imponer “un convenio miserento baixo a escusa de estar en situación de prórroga forzosa”. En efecto, la concesión lleva en situación irregular desde que expiró el contrato hace dos años, y Albada está a la espera de que se celebre un nuevo concurso. Julio Martínez, de UGT, negó con firmeza las acusaciones de sabotaje, que califica de averías. “Se quere que o concello pague o deterioro que sufre a planta. Ese é un problema de Albada co concello”.