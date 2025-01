Una de las mejores series de los últimos años mira a A Coruña

Que el Deportivo es un club de cine resulta una sentencia más objetiva que producto de la profunda devoción que despierta más allá de A Coruña desde hace décadas. Sin embargo, la elevación a ‘deidad’ de Lionel Scaloni en Argentina en el último Mundial, así como el amor mutuo que se profesan el deportivismo y el que fuera su capitán, han devuelto al Depor a primera línea de atención en el país de Messi, Maradona y el Papa Francisco. El último ejemplo es una escena de la exitosa serie ‘El Encargado’, una de las más vistas en Disney+ y considerada por muchos crítcos la mejor producción para plataformas de los últimos años.



En el último capítulo de la segunda temporada el protagonista, Eliseo Basurto (Guillermo Franchella), se encuentra en el garaje comunitario con uno de los vecinos, Hugo Martínez (Fabián Arenillas). Sorprendido por verse sorprendido, el conserje se excusa: “Estoy con el auto de Tatiana Yrigoyen, que me pidió que de vez en cuado se lo ponga en marcha”. Por su parte, Martínez, conocido agente de jugadores, se encuentra a punto de intentar ‘colocar’ a uno de sus representados en el Depor. “Tengo un arquerito (portero) que lo estoy haciendo debutar en Nacional B y vienen unos gallegos a verlo entrenar, del Deportivo de La Coruña, a ver si lo puedo encajar, porque no estoy vendiendo nada. Está muy duro”, replica.



Tradición



No es en absoluto la primera referencia al Depor y a su significación en el mundo del cine. Sonado fue en su día el estreno de la película alemana ‘One day in Europe’ (Hannes Stöhr, 2005), traducida al público no germano como ‘Galatasaray-Depor’. Anteriormente, la icónica ‘Airbag’ (Juanma Bajo Ulloa, 1997) inmortalizó el papel de Manuel Manquiña como Pazos y también su célebre arenga: “¡Aúpa Deportivo!”. La misma tenía lugar durante una toma de chupitos junto a Karra Elejalde.



Más recientes son las referencias de ‘¡Salta!’ (Olga Osorio, 2023), en la que tras un viaje temporal los protagonistas no dan crédito que el Deportivo se hubiera hecho con la Liga del 2000.



Además de su condición de protagonista más o menos principal en producciones de toda Europa, el Depor también ha sido objeto de numerosos reportajes, como el muy emotivo ‘Informe Robinson’ que homenajeaba al Super Depor de Arsenio, así como un buen puñado de acercamientos de la prensa internacional a la historia del equipo que miró a los ojos a los grandes de Europa durante años.



La producción argentina, que se encuentra en fase previa al rodaje de la cuarta y presumiblemente última temporada, goza de unas críticas al alcance de los grandes clásicos. Por ejemplo, en Filmaffinity, portal de referencia para los cinéfilos, oscila entre el 7,6 y el 7,7.