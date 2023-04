Abertas as inscricións para a décima edición da andaina contra o cancro en A Coruña

A Asociación Española Contra o Cancro organiza o vindeiro domingo 4 de xuño a décima edición da súa andaina solidaria “A Coruña En Marcha Contra o Cancro”. O evento solidario ten como obxectivo recadar fondos que se destinarán a seguir promovendo a investigación oncolóxica e apoiar aos miles de pacientes e familias.



Unha andaina para todos e todas

Esta X Edición da Coruña En Marcha Contra o Cancro será un evento lúdico e festivo no que tódalas persoas que queiran participar poden facelo. Una cita para acudir coa familia, con veciños, amigos, incluso coas mascotas.



A marcha partirá ás 10.00 horas da zona do Obelisco e percorrerá, en 5 quilómetros, algunhas das rúas máis emblemáticas do centro da cidade: Praza de Mina, Juana de Vega, San Andrés, Marqués de Pontejos, Pío XII, San Agustín, Praza de María Pita, Riego de Agua, rúa Real, avenida da Mariña, Porta Real, avenida do Porto da Coruña e Parrote, para rematar de novo na zona do Obelisco.

Ademais, durante a xornada haberá animacións, actividades para nenos e maiores, zumba solidaria e moitas sorpresas máis.



Inscricións abertas

A inscrición xa está aberta e pódese realizar de tres xeitos: a través da páxina web www.corunaenmarchacontraocancro.com; na sede da Asociación Española Contra o Cancro na Coruña (Cale Real 1, 1º), de luns a xoves de 9:00 a 17:30 horas e os venres de 9:00 a 15:00 horas; e en El Corte Inglés de Ramón y Cajal, de luns a sábado de 10:00 a 22:00 h. Ademais, o propio día da andaina pódense realizar as inscricións, ata unha hora antes do comezo.



A inscrición na marcha ten un prezo de 5 euros para os nenos e nenas de ata 12 anos, e de 10 euros para os adultos. Inclúe dorsal para a carreira e camiseta oficial, garantida para os 3.000 primeiros inscritos. As persoas que non poidan asistir á cita e queiran colaborar poden facelo adquirindo un “dorsal cero” mediante transferencia, Bizum ou achega a través da web www.corunaenmarchacontraocancro.com.



Camiñamos xuntos contra o cancro

Nesta décima edición participan como patrocinadores Vegalsa Eroski, Concello da Coruña, Mástil Rotulación, Andrones, Fundación San Rafael, Innovisual e Solán de Cabras. Colaboran tamén El Corte Inglés, o Porto de A Coruña, Protección Civil, nosolomadera, Xeograf, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña e Coruña Sport Centre.