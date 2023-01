A Xunta presenta no instituto Rafael Dieste a V edición do programa ‘21 días co galego e +’

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, participaron onte no acto de apertura da quinta edición do programa ‘21 días co galego e +’. Ten por obxectivo promover o uso do galego entre a mocidade, tanto dentro como fose da contorna escolar.



A nova edición, que xa deu comezo, desenvolverase en doce centros educativos ata o próximo 13 de febreiro. Participarán máis de 4.500 persoas, entre alumnado, profesorado e persoal de administración. Superará nun 20% a participación do pasado ano, alcanzando a maior cifra nos cinco anos de traxectoria do programa. Co lema ‘Falando para un mundo mellor’, contará, como soporte central, cun blogue no que o alumnado transmitirá a súa experiencia. Ademais, terá presenza nas redes sociais.



A sesión inaugural tivo lugar onte no instituto Rafael Dieste, un dos centros participantes na iniciativa autonómica. No acto estiveron tamén presentes o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; o director do instituto, Mateo Torres, e a profesora creadora da iniciativa, Piar Ponche. Os demais centros participantes, situados fóra do termo municipal da Coruña, realizaron tamén onte a súa propia xornada de apertura.