Pistas del CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego

El Ayuntamiento de Sada completó la renovación de las pistas deportivas del CEIP Pedro Barrié de la Maza, en Mondego.

El alumnado cuenta con unas instalaciones renovadas "para practicar deporte en condicións máis seguras e axeitadas", indican desde Sada.

Las obras permitieron adecuar integralmente las pistas exteriores del centro, con una superficie total de más de 1.600 metros cuadrados.

La actuación incluyó "a nivelación do firme, a aplicación dun novo revestimento deportivo de resinas acrílicas e o pintado das marcaxes regulamentarias para a práctica de baloncesto, voleibol, fútbol sala e balonmán" y se completó con la reparación de las gradas y la instalación de nuevas barandillas y pasamanos, de manera que también se reforzó la seguridad de estos espacios.

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La inversión total de esta actuación ha sido superior a los 140.000 euros, financiados a través del Plan Único (POS+2025) de la Diputación de A Coruña.

El Ayuntamiento de Sada, a través de la Concellería de Educación e Deporte, "continúa así traballando na mellora das instalacións educativas do municipio con actuacións sempre consensuadas cos propios centros escolares, de forma que sexan atendidas as principais necesidades do seu alumnado".