El Partido Popular reclama al Gobierno de Sada el cumplimiento de los acuerdos para crear en el municipio un Centro de Información de la Mujer (CIM) porque, aproximadamente tres años después de su aprobación, ni siquiera han dispuesto un espacio para destinarlo a este servicio, más que necesario para un municipio como Sada. "El texto de la moción señalaba que, en una población de alrededor de 17.000 habitantes, no se entiende que el CIM no se haya creado ya", indicó su portavoz, Esperanza Arias.

"El recurso debe ofrecer información, atención y asesoramiento a mujeres, al colectivo LGTBI+ y a cualquier persona, familia o colectivo que lo necesite en asuntos relacionados con la promoción de la igualdad de género", añadieron desde el PP.

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Los conservadores sadenses inciden en que “las mujeres y los colectivos vulnerables necesitan recursos accesibles y atención real" y que no se cuente con un espacio adecuado "no puede seguir provocando retrasos en la puesta en marcha de un servicio esencial”, dijo Arias.

“El 25-N -añadió- debe traducirse en hechos y en todos los instrumentos de igualdad, incluido un CIM operativo en Sada. No basta con gestos simbólicos cuando las vecinas siguen sin este recurso”.