La obra por la que Sada espera hace diez años: más de 7 millones para abrir y naturalizar el Río Maior
El titular de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, y el alcalde, Benito Portela, formalizaron el convenio de colaboración
El Ayuntamiento de Sada y Augas de Galicia suscribieron un convenio de colaboración “para executar o proxecto de mellora estrutural do río Maior”. Una actuación esperada desde hace años que supondrá una inversión de 7.032.969,65 euros (repartidos al 50% entre ambas administraciones) que servirá para reducir el riesgo de inundaciones en el núcleo urbano, recuperar el espacio del cauce y transformar todo su entorno “nunha nova zona de integración ambiental e urbana” en el mismo corazón de Sada.
En el acto, al que asistió casi toda la corporación municipal, intervinieron el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, y el alcalde, Benito Portela Fernández.
La actuación, denominada ‘Melloras Estruturais para a Redución do Risco de Inundación da ARPSI Río Maior’, persigue “mellorar a capacidade de drenaxe da desembocadura e reducir o risco de desbordamentos no núcleo urbano de Sada”. Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021-27 “no ámbito das medidas de adaptación ao cambio climático”, destacaron desde Medio Ambiente.
Para alcanzar las metas marcadas, se contempla la apertura de los tramos canalizados, la eliminación de la cobertura existente en el último tramo del río y la creación de canales de alivio, de manera que se recuperará el curso del agua y “mellorará o seu comportamento hidráulico”, apuntan desde Sada.
El conselleiro sostuvo que “non só” se debe actuar cuando se produce una inundación, sino que es necesario anticiparse, identificar las zonas vulnerables y desarrollar infraestructuras que reduzcan los riesgos tanto materiales como humanos y, en este caso, la obra “resolverá o problema estrutural do treito soterrado do rego Maior que transcorre polo centro urbano da localidade, o que condiciona a capacidade de drenaxe e pode agravar os efectos de episodios de choiva intensa” como los registrados en marzo de 2016.
En cualquier caso, más allá de las cuestiones hidráulicas, “o proxecto suporá unha importante transformación do espazo urbano” pues las obras irán acompañadas de una completa reordenación de la movilidad rodada y peatonal, con la incorporación de nuevos carriles de acceso y calzadas compartidas, así como de la creación de nuevas áreas verdes y de ocio para “integrar novamente o río na trama urbana”, y se renovarán infraestructuras y servicios, aclara el Ayuntamiento de Sada.
“O río Maior forma parte da nosa identidade e da nosa historia” y “con este proxecto damos un paso moi importante para recuperar a súa relación coa vila, devolverlle espazo á natureza e, ao mesmo tempo, ofrecer máis seguridade á veciñanza fronte ás inundacións”, expuso Portela.
“Non falamos só dunha obra hidráulica –añadió el regidor sadense– senón dunha transformación que vai mellorar o centro urbano e a calidade de vida” de los vecinos de Sada. “Un proxecto que sitúa a nosa vila á vangarda neste tipo de actuacións en Galicia e España” y “un proxecto de futuro para Sada e estamos moi satisfeitos de poder avanzar nel da man da Xunta de Galicia”.
Según recoge el texto, Augas de Galicia será la responsable de la contratación, ejecución y dirección de las obras, mientras que Sada pondrá a su disposición los terrenos necesarios, tramitará las autorizaciones correspondientes y asumirá después su conservación y mantenimiento de la actuación del Río Maior.
Las actuaciones requieren completar los trámites relativos a la DP-0812 y DP-0813, cuya cesión se ha abordado con la Diputación de A Coruña en distintas reuniones, y esta transferencia supondrá avanzar en la intervención que le corresponde y completar las condiciones que exige la obra del río Maior.
El Gobierno de Portela confía en que este proceso pueda acabar cuanto antes y todos los trámites realizados se traduzcan “no inicio efectivo dunha intervención fundamental para o futuro de Sada”.