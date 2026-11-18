El sadense Javier Vázquez, distinguido en los Xuventude Crea de Danza Moderna, con 'Nó'
La Xunta de Galicia otorgó elPremio Xuventude Crea 2026 en la modalidad de Danza Moderna a la obra 'Chiri', de Antía Rodríguez y Pilar Blanco, de Vilagarcía de Arousa y Lugo. La segunda distinción del certamen ha sido compartida por las creaciones 'Debaixo do Burka', de la lucense Irea Abuín, y 'Calidoscopio', de la coruñesa Candela Boile.
El sadense Javier Vázquez completó este palmarés, con 'Nó'. Una pieza que se presenta a través "dunha interpretación cun fío, que reflicte as presións que se constrúen á medida que as persoas se converten en adultas", informa la Xunta.
La final de esta categoría del certamen convocado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se celebró en la Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago.
La de Danza Moderna es una de las 15 especialidades que componen la convocatoria del Xuventude Crea 2026, que sigue consolidando su interés "con preto de medio milleiro de persoas inscritas este ano e que celebrará a gala cando rematen todas as finais das diferentes categorías".
La iniciativa alcanza este año su décima edición como "un programa consolidado e con prestixio no eido cultural e artístico galego, no que xa participaron preto de 6.000 mozos e mozas, con 4.000 obras e proxectos creativos e no que se repartiron preto de 700 premios por un importe total superior ao millón de euros e 89 mencións de honra", detallan desde la Xunta.