Sada saca a licitación la gestión de la escuela infantil Flora Ramos para mejorar las condiciones del personal

Escuela infantil Flora Ramos, en Sada AYTO. SADA

Sada ha sacado a licitación la gestión de la escuela infantil municipal Flora Ramos 'Florita' con un presupuesto base de 1.193.564,63 euros para un período de dos años. El nuevo contrato tiene como objetivo actualizar las condiciones económicas, mejorar las condiciones laborales del personal y seguir avanzando en la calidad educativa y asistencial de un servicio "fundamental para a conciliación das familias sadenses", explica el Ejecutivo local.

La escuela dispone de nueve unidades y 128 plazas autorizadas. Uno de los aspectos centrales de esta actualización es reducir el desajuste salarial que afecta al personal del centro, recuerda Sada, quien añade que el nuevo contrato permitirá "adecuar o marco económico da prestación a esta realidade, contribuíndo a mellorar as condicións salariais das persoas traballadoras e a recoñecer a importancia do labor que desenvolven na atención á primeira infancia".

La propuesta municipal mantiene, además, la apuesta por la pareja educativa, "un modelo de traballo que favorece a atención máis próxima e individualizada dos nenos e nenas, a coordinación entre profesionais e o acompañamento dos distintos ritmos e necesidades de desenvolvemento", destaca el Consistorio.

La concejala de Bienestar Social e Igualdad, Patricia Martínez, apunta que esta escuela "é un servizo esencial para moitas familias de Sada". "Queremos que siga sendo un espazo de referencia pola calidade da súa atención educativa, polo coidado dos nenos e nenas e polo acompañamento ás familias. Mellorar as condicións laborais das profesionais tamén é unha maneira de investir na calidade do servizo, porque o seu traballo é fundamental no desenvolvemento das crianzas", concluye.

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