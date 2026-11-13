Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada saca a licitación la gestión de la escuela infantil Flora Ramos para mejorar las condiciones del personal

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/11/2026 13:56
Escuela infantil Flora Ramos, en Sada
Escuela infantil Flora Ramos, en Sada
AYTO. SADA
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sada ha sacado a licitación la gestión de la escuela infantil municipal Flora Ramos 'Florita' con un presupuesto base de 1.193.564,63 euros para un período de dos años. El nuevo contrato tiene como objetivo actualizar las condiciones económicas, mejorar las condiciones laborales del personal y seguir avanzando en la calidad educativa y asistencial de un servicio "fundamental para a conciliación das familias sadenses", explica el Ejecutivo local.

La escuela dispone de nueve unidades y 128 plazas autorizadas. Uno de los aspectos centrales de esta actualización es reducir el desajuste salarial que afecta al personal del centro, recuerda Sada, quien añade que el nuevo contrato permitirá "adecuar o marco económico da prestación a esta realidade, contribuíndo a mellorar as condicións salariais das persoas traballadoras e a recoñecer a importancia do labor que desenvolven na atención á primeira infancia".

La propuesta municipal mantiene, además, la apuesta por la pareja educativa, "un modelo de traballo que favorece a atención máis próxima e individualizada dos nenos e nenas, a coordinación entre profesionais e o acompañamento dos distintos ritmos e necesidades de desenvolvemento", destaca el Consistorio. 

La concejala de Bienestar Social e Igualdad, Patricia Martínez, apunta que esta escuela "é un servizo esencial para moitas familias de Sada". "Queremos que siga sendo un espazo de referencia pola calidade da súa atención educativa, polo coidado dos nenos e nenas e polo acompañamento ás familias. Mellorar as condicións laborais das profesionais tamén é unha maneira de investir na calidade do servizo, porque o seu traballo é fundamental no desenvolvemento das crianzas", concluye.

Operario trabajando en la escuela

Carral finaliza la mejora de la escuela infantil A Galiña Azul con una inversión de 30.000 euros

Más información
La escuela infantil As Galeras, en Bastiagueiro

Oleiros critica que la Xunta no ha incorporado a todo su personal en las escuelas infantiles

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Escuela infantil Flora Ramos, en Sada

Sada saca a licitación la gestión de la escuela infantil Flora Ramos para mejorar las condiciones del personal
Redacción
Interior del Pull&Bear tras su reforma

El regreso más esperado en A Coruña: así es la tienda de Pull&Bear de la plaza de Lugo tras su reforma
Iván Aguiar
Rosalía en los Premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas

Rosalía conquista los Latin Grammy con seis premios
EFE
Cerramientos Porches

Cerramientos Porches elige Cambre para iniciar su expansión por Galicia
Redacción