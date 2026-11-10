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Sada

El IES Díaz Pardo de Sada ‘conquista’ España con un cohete de SpaceX

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/11/2026 04:15
Francisco Martínez Seoane, profesor del IES Isaac Díaz Pardo de Sada
Francisco Martínez Seoane, profesor del IES Isaac Díaz Pardo de Sada
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Simo Educación seleccionó 35 iniciativas entre las más de 200 que concurrieron a los Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadora 2026. Una de ellas, la denominada ‘Modelización Matemática del SpaceX Falcon Heavy’, del IES Isaac Díaz Pardo de Sada.

Con este reconocimiento, el instituto sadense no solo logra situarse entre los centros con experiencias de innovación educativa más destacadas de todo el territorio estatal, sino que su apuesta es una de las tres más relevantes de España en las etapas de ESO y Bachillerato. Una distinción que “pone en valor el trabajo que se impulsa desde las aulas gallegas, integrando metodologías activas, investigación aeroespacial y modelización matemática aplicada a proyectos reales de gran impacto tecnológico”, explica el coordinador del proyecto, Francisco Martínez Seoane. 

Este profesor de Matemáticas en el Díaz Pardo desde hace dos cursos será el encargado de presentar la experiencia en el salón de actos de Simo Educación 2026, este viernes en las instalaciones de Ifema. 

El docente explica que la enseñanza del análisis matemático en Bachillerato no suele ser sencilla por un exceso de abstracción de los alumnos y su modelo nace para dar respuesta directa a una necesidad identificada en las aulas: la escasa motivación de los estudiantes, que dudan constantemente de su verdadera utilidad, comenta Martínez.

Objetivos

Los objetivos de esta experiencia son cuatro y alcanzan el currículo, la tecnología, el ámbito de las competencias y la inclusión de todos los estudiantes, en este caso de 1º de Bachillerato. 

En cuanto a los curriculares, la iniciativa trata de “modelizar situaciones reales mediante funciones logarítmicas, calcular e interpretar límites analíticos y gráficos y estudiar la continuidad y derivabilidad aplicadas al análisis de trayectorias”, mientras que desde el punto de vista tecnológico aspira a “incorporar de manera fundamental el software GeoGebra como plataforma de laboratorio dinámico para la interpolación matemática, el ajuste de curvas y la validación de hipótesis”, añade Martínez. 

En las competencias, la intención es desarrollar el espíritu científico mediante el contraste empírico de un modelo matemático teórico frente a las interferencias e imperfecciones de la física aeroespacial, e incluso inclusivos, ya que busca “asegurar el aprendizaje permanente de todo el alumnado mediante el diseño de roles diversificados, lo que permite la implicación activa y el éxito del alumnado con TDAH”.

Francisco Martínez Seoane: “Usamos material proporcionado por la NASA”

Francisco Martínez Seoane se inspiró en los modelos de aprendizaje de la educación norteamericana, que conoció durante una estancia de dos años como profesor visitante en Massachusetts. Así, la experiencia que ‘exporta’ al IES Díaz Pardo rompe con la rigidez metodológica tradicional utilizando la telemetría real del lanzamiento de la aeronave Falcon Heavy de SpaceX, la empresa creada en 2002 por Elon Musk, y lo hace “con material proporcionado por el JPL de la NASA en uno de mis viajes de investigación con alumnos de cursos anteriores”, indica Martínez, que tiene un canal didáctico en Youtube (@FrankMathSpace) . Allí, los chicos visualizan el vídeo resuelto y las secuencias del despegue oficial del Falcon Heavy. 

El desafío de ‘adivinar’ el comportamiento y la altitud del cohete en su lanzamiento al espacio transforma al estudiante en un ingeniero de control de misión, lo que hace que la experiencia, que responde a los criterios de calidad de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) al dotar al estudiante de herramientas y soluciones creativas ante enigmas físicos reales, la hace especialmente atractiva para los chavales, con edades de entre los 16 y 17 años. 

“El IES Díaz Pardo es un instituto en que se trabaja bastante bien”, explica Martínez, que también reconoce los nuevos retos que, como docentes, deben afrontar cada día por el uso de la IA. El desarrollo de este modelo innovador ha de convivir con las clases magistrales, necesarias para avanzar en el currículo marcado, y esto suele motivar al alumnado, que en su experiencia combina Flipped Classroom (Aula Invertida), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ). Los estudiantes disponen de un cuaderno de actividades y desarrollos matemáticos con materiales vinculados al SpaceX ‘Falcon Heavy’.

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