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Sada

La Diputación aporta 88.000 euros para los accesos a Aspace

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/11/2026 18:29
Foto tras la firma del convenio entre Aspace y la Diputación
Foto tras la firma del convenio entre Aspace y la Diputación
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El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la responsable de Aspace Coruña, María Carmen Barreiro Santos, firmaron este lunes un convenio de colaboración para ampliar la marquesina de la entrada principal del complejo asistencial que la entidad tiene en la parroquia sadense de San Julián de Osedo

La Diputación de A Coruña aportará 87.688,88 euros, el 72,85% del presupuesto de las obras, que asciende a 120.373,07 euros. En el acto participaron también la diputada de Política Social, Mar García Vidal, y el gerente de Aspace, Ricardo Iglesias Sanmartín. 

La marquesina actual “é demasiado estreita para que os autobuses que trasladan a diario as persoas usuarias entre os seus domicilios e o centro poidan estacionar baixo cuberta”, indican los responsables provinciales, que aseguran que “os días de chuvia intensa, esta limitación dificulta especialmente a entrada e a saída das persoas que utilizan cadeira de rodas”, esencial para muchos ususarios de Aspace. 

Características

La obra ampliará en más de 215 metros cuadrados la superficie cubierta de la entrada. El nuevo espacio permitirá acoger autobuses de hasta 15 metros de longitud y dejará sitio alrededor de los vehículos “para que as persoas usuarias e o persoal de apoio poidan moverse a cuberto durante a chegada ao centro e o regreso á casa”. 

Durante este encuentro, que se celebró en A Coruña, Valentín González Formoso y Carmen Barreiro Santos conversaron también sobre las actividades que prepara Aspace Coruña para celebrar en 2027 su 50 aniversario. La entidad, fundada en 1977, es pionera en Galicia en la atención a las personas con parálisis cerebral y cuenta con centro de día y educativo, y dos residencias en Osedo.

La Domus de A Coruña reunió a 70 personas, entre representantes institucionales, profesorado, alumnado, personal investigador y entidades colaboradoras en una jornada que permitió conocer las novedades del programa Talentos Inclusivos del CITIC de la UDC y Aspace Coruña

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