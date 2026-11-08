La memoria de los vecinos de Meirás en cientos de fotos

Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia Patricia G. Fraga

La Casa do Pobo de Meirás reúne estos días más vecinos que nunca. Porque en ella, además de los que se reúnen cada tarde para pasar juntos el tiempo, están desde este sábado -y hasta el próximo 19 de diciembre- la memoria de muchos de los que ya no están y que ayudaron a conformar la parroquia tal y como se conoce ahora.

Lo hacen gracias a la exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente', organizada por la Asociación de Vecinos San Martín de Meirás, que se inauguró este sábado, pero que estará abierta en el horario habitual de la Casa do Pobo -por las tardes- hasta el 19 de diciembre.

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La muestra fotográfica reúne cientos de fotos cedidas por los propios vecinos, procedentes de sus colecciones familiares, que permiten hacer un repaso de los últimos siglos de Meirás. Imágenes que van desde mediados del siglo XIX hasta principios del XXI en un repaso que no solo muestra cómo ha cambiado la vida de los residentes en la parroquia, sino la evolución general de Sada, Galicia y España.

Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia Patricia G. Fraga

La mayoría de las imágenes son fruto de aquellas primeras cámaras fotográficas que se asomaron a las familias para dejar constancia de algunos de los eventos más importantes de sus vidas: fiestas, bodas, comuniones, nacimientos. Pero también aparecen pequeñas joyas del siglo XIX fruto de laboratorios profesionales como el de Sellier en A Coruña, que se encargaba de inmortalizar a los vecinos cuando todavía las cámaras eran un objeto prohibitivo más que de lujo.

Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia Patricia G. Fraga

La exposición permite también viajar lejos de Meirás de la mano de aquellos que se fueron lejos y que enviaban fotos para mostrar a su familia lo bien que les iba en la emigración. Incluso los más jóvenes y recién llegados a la parroquia pueden experimentar la visión de cómo eran originalmente sus viviendas hace más de medio siglo.

"Cada fotografía é unha pequena historia, unha lembranza que nos achega ao noso pasado e nos permite conservar e transmitir a historia da nosa parroquia", agradecen desde la asociación de vecinos la participación de todos los que prestaron fotografías para hacer posible la exposición en la que los pequeños pedazos de cada vida permiten reconstruir la memoria colectiva de Meirás.