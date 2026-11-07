Sada licita por más de medio millón el contrato del Servicio de Atención Temprana
El Ayuntamiento de Sada ha sacado a licitación el nuevo contrato del Servicio de Atención Temprana (SAT), al que ha destinado más de medio millón de euros. El presupuesto base de licitación es de 356.548 euros para cada año de los dos iniciales y las empresas interesadas tienen 15 días naturales –contando desde ayer, sábado– para presentar sus ofertas, recuerda el Consistorio.
“O SAT ofrece atención especializada aos nenos e nenas de 0 a 6 anos que presentan dificultades no seu desenvolvemento ou que están en risco de padecelas, e acompaña tamén ás súas familias. Para iso, o Concello conta cun equipo multidisciplinar de psicoloxía, logopedia e terapia ocupacional, que presta atención de luns a venres, en horario de mañá e de tarde, no local de Servizos Sociais da rúa A Lagoa”, indica el Ejecutivo de Benito Portela, que añade que con este nuevo contrato se podrá dar cobertura a aproximadamente 60 menores.
La concejala de Bienestar Social, Igualdad y Empleo, Patricia Martínez, subraya que el valor fundamental de este servicio es la proximidad y la continuidad de la atención: “Evitámoslle ás familias ter que acudir a centros hospitalarios nos que só dispoñen dunhas poucas citas ao ano”, manifiesta la edil.