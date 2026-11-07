Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada licita por más de medio millón el contrato del Servicio de Atención Temprana

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 18:45
Actividades educativas
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Sada ha sacado a licitación el nuevo contrato del Servicio de Atención Temprana (SAT), al que ha destinado más de medio millón de euros. El presupuesto base de licitación es de 356.548 euros para cada año de los dos iniciales y las empresas interesadas tienen 15 días naturales –contando desde ayer, sábado– para presentar sus ofertas, recuerda el Consistorio. 

“O SAT ofrece atención especializada aos nenos e nenas de 0 a 6 anos que presentan dificultades no seu desenvolvemento ou que están en risco de padecelas, e acompaña tamén ás súas familias. Para iso, o Concello conta cun equipo multidisciplinar de psicoloxía, logopedia e terapia ocupacional, que presta atención de luns a venres, en horario de mañá e de tarde, no local de Servizos Sociais da rúa A Lagoa”, indica el Ejecutivo de Benito Portela, que añade que con este nuevo contrato se podrá dar cobertura a aproximadamente 60 menores. 

La concejala de Bienestar Social, Igualdad y Empleo, Patricia Martínez, subraya que el valor fundamental de este servicio es la proximidad y la continuidad de la atención: “Evitámoslle ás familias ter que acudir a centros hospitalarios nos que só dispoñen dunhas poucas citas ao ano”, manifiesta la edil.

Vista del Museo Carlos Maside en O Castro, Sada

Así son las Aulas Abertas de Sada, más de cuarenta salidas escolares para conocer de cerca el patrimonio: O Castro, Meirás y A Telva

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Carolina Cabrero muestra sus piezas a Belén do Campo y Pablo González Cacheiro

Belén do Campo destaca en Oza Cesuras el apoyo del Gobierno autonómico a la artesanía local
Redacción
El ideal gallego

Sada licita por más de medio millón el contrato del Servicio de Atención Temprana
Redacción
CoruuñART

El mundo de la cultura a debate en el Fórum de la mano de CoruñART
Abel Peña
Feijóo participa en un mitin de precampaña, este sábado, en la Feria de Valladolid

Feijóo advierte al PSOE de que "si han robado el dinero" de la seguridad de los trenes "entrarán en la cárcel"
OTR Press