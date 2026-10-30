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Sada

Sada 'mete miedo' con el Samaín

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/10/2026 20:23
SAMAIIN en SADA
Los niños salieron a la calle para recoger caramelos en Sada
Concello de Sada
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Una de las celebraciones más multitudinarias de los últimos años en la comarca se está viviendo en Sada. El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades a la que la ciudadanía está respondiendo de manera extraordinaria alrededor de la Praza de España. 

Los numerosos establecimientos comerciales que se unieron al 'Truco ou Trato' abrieron sus negocios a los niños, que recorren las calles disfrazados para recoger caramelos, una divertida tradición que ha servido para abrir los actos de Samaín. 

Galería

Las mejores imágenes de la fiesta de Halloween

Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.Ver más imágenes

Además, el V Concurso de Escaparates de Medo, en el que participan 20 establecimientos comerciales, repartirá tres premios de 200, 150 y 100 euros, y las celebraciones culminarán con los sorteos, previstos para las 20.30 horas en la Praza de España. 

Desde el Ayuntamiento de Sada agradecieron la enorme implicación de los vecinos y de los comerciantes, "fundamentais para facer posible unha celebración que combina convivencia, participación familiar e dinamización económica" para celebrar "nna rúa, apoiando o comercio local e creando comunidade".

Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado

Los comerciantes de Sada animan el Samaín con la recuperación de los ‘zonchos’ y con un concurso

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