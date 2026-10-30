Sada 'mete miedo' con el Samaín
Una de las celebraciones más multitudinarias de los últimos años en la comarca se está viviendo en Sada. El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades a la que la ciudadanía está respondiendo de manera extraordinaria alrededor de la Praza de España.
Los numerosos establecimientos comerciales que se unieron al 'Truco ou Trato' abrieron sus negocios a los niños, que recorren las calles disfrazados para recoger caramelos, una divertida tradición que ha servido para abrir los actos de Samaín.
Además, el V Concurso de Escaparates de Medo, en el que participan 20 establecimientos comerciales, repartirá tres premios de 200, 150 y 100 euros, y las celebraciones culminarán con los sorteos, previstos para las 20.30 horas en la Praza de España.
Desde el Ayuntamiento de Sada agradecieron la enorme implicación de los vecinos y de los comerciantes, "fundamentais para facer posible unha celebración que combina convivencia, participación familiar e dinamización económica" para celebrar "nna rúa, apoiando o comercio local e creando comunidade".