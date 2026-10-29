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Sada

El maletín de Franco por 19.000 euros y una caja de Carmecita por 14.000

Quedan solo 12 lotes sin comprador y supera el medio millón de euros en ventas, que ahora se repartirán los hermanos Martínez Bordiú

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/10/2026 22:20
Caja Carmencita
La caja de Carmencita
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Una colección de ocho espingardas, un maletín de Francisco Franco, un caja de plata con la inscripción “Carmencita” y un cuadro del argentino Benito Quinquela. Estos han sido los artículos más caros de los vendidos en la subasta organizada por Magna Art Auctions de casi setecientos (689) elementos retirados del pazo de Meirás.

Los cuatro superaron los 10.000 euros, pero es que hubo más de media docena por los que anticuarios y nostálgicos abonaron más de 6.000. Entre ellos una imagen del monarca emérito del año 1970. “Una fotografía con marco de plata española con marcas de Pérez Fernández, con corona real y con dedicatoria de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de Borbón al Generalísimo Francisco Franco”, que se adjudicó por 8.000 euros, de acuerdo con los datos aportados por la casa, situada en la madrileña calle Núñez de Balboa. 

Una vez cerrada la subasta, que los organizadores calificaron de “rotundo y magnífico éxito”, aunque quedaron sin vender unos 12 lotes, y que los memorialistas vivieron con “indignación”, la cantidad recaudada superó el medio millón de euros, que se repartirán los Martínez-Bordiú.

Objetos de subasta en el pazo de Meirás

Un retrato familiar de Franco se vende por 2.250 euros en la subasta de Meirás

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La venta más alta, una colección de ocho espingardas de Marruecos de los siglos XIX y XX, alcanzó los 20.000 euros, mil más que el maletín de Francisco Franco, “Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.”. Una pieza de cuero marrón que salió por 350 euros, “con unas dimensiones de 35 por 38 centímetros”, con “interior compartimentado y forrado en seda adamascada”, según la descripción recogida en el catálogo de Magna Art Audictions.

La caja “en plata española y alma de madera, con decoración repujada de tornapunas vegetales, roleos y cartela oval con inscripción cincelada ‘Carmencita’ flanqueada por una pareja de atlantes barbados de inspiración renacentista” se vendió por 14.000 euros y, con las armas y el maletín, completa la terna de artículos más costosos de una subasta que para la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña exige una “reflexión democrática” y muchas explicaciones por parte de las instituciones y, en concreto, sobre los motivos por los que no se incorporaron al inventario elaborado por la Administración del Estado.

Además, dos retratos de Franco se vendieron por más de 1.000 euros y un tercero en el que aparece con Carmen Polo y Carmen Franco salió por 80 euros y se adjudicó por 2.250.

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Las piezas más caras de la subasta

Siguiendo con los más caros, una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina del siglo XVII, perteneciente a la serie tricolor o del rayado naranja, se vendió por 10.000 euros; un tapiz repostero heráldico con las armas de la monarquía hispánica del siglo XX, por 9.000 euros y una pareja de jarrones Hu de porcelana china, Dinastía Qing, del XIX, decorados con esmaltes Familia Rosa, con el motivo de los “cien ciervos”, por 7.000.

La subasta se inició el martes con una ‘avalancha’ de compradores, que se interesaron por los muebles, las cerámicas, los cuadros y hasta las sábanas de los Franco. Magna Art Audtions realizó la venta por encargo de los Martínez-Bordiú. 

Vista de la fachada principal del pazo de MeirásPazo de Meirás

Una sopera de porcelana del siglo XVIII alcanza los 2.750 euros en la subasta de los objetos de Meirás

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