Un retrato familiar de Franco se vende por 2.250 euros en la subasta de Meirás

Algunos de los objetos en el interior del pazo de Meirás que se subastarán EC

Un retrato familiar de Francisco Franco junto a su esposa, Carmen Polo, y su hija, Carmen Franco, se ha vendido por 2.250 euros en la subasta de los bienes procedentes del Pazo de Meirás organizada por Magna Art Auctions, que continuará este miércoles a partir de las 17.00 horas desde el lote 251 tras la "avalancha de pujas" registrada durante la primera jornada.

El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo ha definido de "avalancha" el número de pujas registrado este martes. "Se está vendiendo todo el catálogo", ha señalado a Europa Press de Albornoz.

La fotografía coloreada de Franco, Carmen Polo y Carmen Franco, que partía con un precio de salida de 80 euros, ha alcanzado los 2.250 euros. La imagen, de 53 por 45 centímetros, forma parte de los 689 objetos retirados del Pazo de Meirás que la familia Martínez-Bordiú y Franco ha encargado subastar a Magna Art Auctions.

Entre las piezas que han alcanzado un precio más elevado destaca una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina del siglo XVII, perteneciente a la serie tricolor o del rayado naranja, que se ha vendido por 10.000 euros, frente a los 350 euros de su precio de salida. La pieza presenta una decoración en azul, naranja y manganeso con un animal fantástico alado y motivos vegetales.

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Durante las primeras horas de la subasta también han destacado las ventas de una sopera de porcelana de la Compañía de Indias, blasonada con esmaltes de la Familia Rosa de la dinastía Qing (1736-1795), que alcanzó los 2.750 euros, y una gran pecera de porcelana china con decoración esmaltada de flores, peonías y aves exóticas, adjudicada por 2.500 euros tras partir de 150 euros.

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Asimismo, un conjunto de seis sillas de hierro pintado en verde, con asiento calado de palmetas y perímetro de greca clásica, se vendió por 2.250 euros, frente a los 250 euros de salida. La alfombra turca 'Ushak', de la primera mitad del siglo XX, decorada con un medallón hexagonal y motivos vegetales y florales estilizados, alcanzó los 2.000 euros, ocho veces su precio inicial.