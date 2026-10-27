Una sopera de porcelana del siglo XVIII alcanza los 2.750 euros en la subasta de los objetos de Meirás

Vista de la fachada principal del pazo de MeirásPazo de Meirás ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una sopera de porcelana de la Compañía de Indias blasonada con esmaltes de la Dinastía Quing, del siglo XVIII, fue la pieza más cara vendida, en la primera hora, de la subasta de los objetos del pazo de Meirás, pertenecientes a la familia Franco.

La puja, celebrada en la sede madrileña de Magna Art Auctions, comprendía 689 objetos retirados del pazo entre los que destacaban varios retratos de Franco o una fotografía de Juan Carlos I y arrancó a las 17.00 horas con las primeras ventas de muebles, porcelanas o alfombras que superaron los 2.000 euros.

La subasta era un encargo realizado por la familia del dictador al director de la casa de subastas de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz y los objetos en venta tenían un precio de salida desde los 20 euros hasta los 5.000.

Pecera

A la sopera le siguió una gran pecera en porcelana china con decoración esmaltada de flores, peonías y aves exóticas, que se vendió por 2.500 euros, tras un primer precio de salida de 150.

Entre las primeras ventas también destacó un lote formado por seis sillas en hierro pintado en verde con asiento calado de palmetas y perímero de greca clásica que se inició con un precio de salida de 250 euros y tras varias pujas (tanto por teléfono, como presencial como en web) se vendió por 2.250. A este lote le siguió la alfombra turca ‘Ushak’, de la primera mitad del siglo XX, en lana anudada a mano decorada con medallón hexagonal con motivos vegetales y florales estilizados, que tuvo un precio de salida de 250 euros y se vendió por 2.000.

La pieza con un precio de salida más alto todavía no se había subastado a la hora del cierre de esta edición, pero destaca por ser una pintura, titulada ‘San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera’, que pertenece al círculo del toledano Luis Tristán y salía con un precio de partida de 5.000 euros.

Le seguían otros tres objetos con un precio de salida de 4.500 euros. Uno de ellos es un bargueño astúr-leonés y los otros dos también son cuadros: ‘Madre mirando con sus hijos que dan de comer al gallo’ del pintor italiano Gaetano Chierici y ‘Amanecer rosado’ del argentino Benito Quinquela.

Fotografía de Juan Carlos I

Entre el conjunto de bienes, se encontraban varios retratos de Franco. Uno de ellos, que saldría por 80 euros, es una fotografía familiar en la que aparece junto a su esposa, Carmen Polo, y a su hija, Carmen Franco. Además, incluyen un grabado del dictador realizado por calcografía por cien euros y un tercer retrato por 300.

También llamó la atención una fotografía con marco de plata de Juan Carlos I, que tiene una dedicatoria escrita a mano por el ahora rey emérito: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos, 1970”. Otros de los objetos que se salían del común del catálogo son varias maquetas náuticas. Entre ellas, destacaba especialmente un modelo de grandes dimensiones de un galeón español del siglo XX, que contaba con un precio de salida de 350 euros.

Cabe indicar que esta subasta no estuvo exenta de polémica ya que, en su momento, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña anunció que había solicitado a la Xunta y a la Abogacía del Estado que verificase con inspecciones si entre los bienes había alguno de dominio público o sujeto a otro régimen legal de protección.