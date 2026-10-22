Tres personas aceptan cuatro años de prisión por robo y detención ilegal en una vivienda de Sada

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

Dos hombres y una mujer acusados de robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal y delito de lesiones en una vivienda de Sada, en noviembre de 2024, han aceptado cuatro años de prisión. Además, a uno de ellos se le imputa otro de estafa por el que suma tres meses más de cárcel.

Ha sido en un juicio fijado para este jueves en la Audiencia Provincial coruñesa, tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y las defensas, al reconocer los hechos los encausados y pactarse una rebaja de la condena.

La misma incluye para los tres procesados la atenuante de reparación del daño tras haber abonado conjuntamente a la víctima un total de 16.000 euros y haberse comprometido a entregarle 2.000 más en el plazo de diez meses.

En el caso de la mujer, han añadido la atenuante de drogadicción. "Cometió el delito con el fin de procurarse dinero para conseguir sustancias estupefacientes a las que es adicta", ha expuesto el representante de Fiscalía en Sala.

Suspensión de la pena de prisión

No obstante, los letrados de las defensas han solicitado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas en sentencia firme y ante la que no cabe recurso.

En el caso de los dos varones, las partes personadas han admitido dicho beneficio con la condición de que no delincan en cuatro años, satisfagan el resto de responsabilidad civil en el plazo indicado en el acuerdo y cumplan 270 días uno y 200 otro de trabajos en favor de la comunidad.

Respecto a la ya condenada, el Ministerio Público se ha opuesto a dicha petición, entre otros motivos, porque "ha cometido delitos con anterioridad". Lo ha hecho, según ha concretado el fiscal, a la espera de que la mujer pueda "acreditar de una manera fehaciente que se encuentra sometida a tratamiento y que lo sigue regularmente". "Dejamos abierta la suspensión para valorar con información necesaria su situación", ha explicado.

Hechos

En su escrito de calificación, Fiscalía sostiene que sobre las 12 de la noche del 23 de noviembre de 2024 los procesados entraron en un domicilio de la localidad de Sada. Allí la única mujer acusada timbró para que le abriese la puerta lo que la víctima así hizo.

Ese momento fue aprovechado por los tres para entrar en la casa donde, según el Ministerio Público, "actuando de común acuerdo y guiados todos ellos por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito" se abalanzaron sobre el residente en la vivienda y lo inmovilizaron con unas bridas con las que le ataron los pies y las manos. Dos de los acusados le propinaron, además, golpes mientras la mujer le exigía dinero.

Además, tras robar distintas pertenencias que había en la casa, los tres abandonaron el domicilio dejándole maniatado y privado de libertad deambulatoria hasta las 20.00 horas del mismo día en que fue liberado por una dotación de bomberos que acudieron al inmueble alertados por el 112. Posteriormente, uno de los procesados hizo uso de la tarjeta bancaria de esta persona.