Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Los comerciantes de Sada animan el Samaín con la recuperación de los ‘zonchos’ y con un concurso

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/10/2026 17:59
Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado
Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Con motivo de la celebración del Samaín, la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (AceSada) emprende una campaña para dar visibilidad a sus negocios, atraer nuevos clientes e incentivar las ventas, esta vez con la colaboración del CEIP de Sada y sus Contornos

De esta manera, se implica a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía de Sada. El centro de las actividades será el concurso ‘A Castaña Terrorífica’, destinado a niños de entre 4 y 12 años (divididos en dos categorías), que “deberán decorar una lámina oficial aportada por la asociación utilizando técnicas libres como lápices, ceras o pinturas” y entregarlas antes del 28 de octubre a las 20.00 en Slowgrans o en Val Casa Decó.

Además del certamen, se propone un recorrido de pistas por los comercios asociados en el que los más pequeños podrán resolver un acertijo vinculado al Samaín. 

Con la intención de recuperar las tradiciones históricas de la villa, la organización anima a adornarse con el célebre “colar de zonchos”, indica AceSada.

Soportes de la Feira Modernista de Sada en la calle Oza dos Ríos

Sada se viste para la Modernista con 45 diseños inspirados en La Terraza

Más información

De hecho, llevar este collar "será un requisito indispensable para que los dos ganadores —cuya identidad desvelará un jurado el 29 de octubre— puedan recoger sus premios, en un acto que se celebrará el viernes 30 coincidiendo con las actividades oficiales del Samaín del Ayuntamiento de Sada.

Todas las láminas presentadas se expondrán públicamente durante la semana siguiente en los escaparates y espacios colaboradores para que puedan ser disfrutadas por todos los vecinos de Sada. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado

Los comerciantes de Sada animan el Samaín con la recuperación de los ‘zonchos’ y con un concurso
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Personas perjudicadas por 'la ley de nietos' advierten de discriminación con colectivos como sefardíes
Agencias
Siembra de almeja en O Pedrido

El municipio reconocerá a sus mariscadores en un acto que se celebrará el día 30
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Afectados por la suspensión del voto a la 'ley de nietos' alegan ante el Supremo a través del despacho del exjuez Garzón
Europa Press