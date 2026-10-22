Los comerciantes de Sada animan el Samaín con la recuperación de los ‘zonchos’ y con un concurso

Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada Quintana

Con motivo de la celebración del Samaín, la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (AceSada) emprende una campaña para dar visibilidad a sus negocios, atraer nuevos clientes e incentivar las ventas, esta vez con la colaboración del CEIP de Sada y sus Contornos.

De esta manera, se implica a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía de Sada. El centro de las actividades será el concurso ‘A Castaña Terrorífica’, destinado a niños de entre 4 y 12 años (divididos en dos categorías), que “deberán decorar una lámina oficial aportada por la asociación utilizando técnicas libres como lápices, ceras o pinturas” y entregarlas antes del 28 de octubre a las 20.00 en Slowgrans o en Val Casa Decó.

Además del certamen, se propone un recorrido de pistas por los comercios asociados en el que los más pequeños podrán resolver un acertijo vinculado al Samaín.

Con la intención de recuperar las tradiciones históricas de la villa, la organización anima a adornarse con el célebre “colar de zonchos”, indica AceSada.

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De hecho, llevar este collar "será un requisito indispensable para que los dos ganadores —cuya identidad desvelará un jurado el 29 de octubre— puedan recoger sus premios, en un acto que se celebrará el viernes 30 coincidiendo con las actividades oficiales del Samaín del Ayuntamiento de Sada.

Todas las láminas presentadas se expondrán públicamente durante la semana siguiente en los escaparates y espacios colaboradores para que puedan ser disfrutadas por todos los vecinos de Sada.