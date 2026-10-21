Los memorialistas urgen al Estado a detener la subasta de artículos de Meirás

Pazo de Meirás Archivo El Ideal Gallego

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitan al Gobierno de España la adopción de medidas para evitar la subasta de más de setecientos artículos retirados del Pazo de Meirás.

Los memorialistas registraron un escrito dirigido a Pedro Sánchez en el que reclaman la suspensión cautelar de la operación impulsada por los Franco. Para el colectivo, es “una falsedad” demostrada, tanto mediante documentos como también en los tribunales, que el Pazo de Meirás perteneciese en algún momento a los Franco y, por tanto, “siembra una duda razonable” sobre quién es el dueño de los cientos de elementos que se van a subastar a partir del martes 27.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, resulta “incomprensible” que el Gobierno de España no haya impuesto sanción alguna a los nietos de Francisco Franco “por hacer uso de un bien público ilegalmente durante décadas”, como también lo es “que no se fiscalice cuidadosamente cada uno de sus movimientos tratando de monetizar objetos que supuestamente eran del dictador, pero podrían ser regalos y pertenecer a la Administración del Estado”.

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Además, añade que “Franco le arrebató a punta de pistola sus propiedades a miles de familias republicanas, entró en los almacenes de Patrimonio Nacional como si fueran su cuarto trastero, saqueando muebles, obras de arte y haciendo negocios con empresarios igual de corruptos que él con los que se repartía los negocios”, manifestó Silva.

La primera sesión de la subasta está prevista para el martes de la semana que viene, el día 27 de octubre, y en el catálogo se contemplan artículos y obras de arte valoradas en más de 5.000 euros, según la ARMH.

Un catálogo en el que, entre otras consideraciones, se comenta que “el conjunto de obras tiene un valor superior al intrínseco de los mismos objetos, indudable, y nos muestra retazos de la vida familiar en el pazo que les ha pertenecido durante muchas décadas” mientras que, según la denuncia trasladada por los memorialistas, “existe una sentencia judicial que demuestra que fue usurpado por la familia del dictador” por lo que “si esta casa de subastas atribuye esa propiedad, que nunca lo fue, a la familia del dictador tenemos serias dudas sobre los objetos que se van a subastar y creemos que el Estado debe investigar si se trata de una operación de saqueo de bienes públicos”, resume la ARMH.

“Creemos que el Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado –añadió el colectivo– debe promover la suspensión cautelar de la subasta para que la familia del dictador demuestre que esos objetos y obras de arte son de su propiedad y no fueron regalos a la jefatura del Estado que entonces pertenecerían a Patrimonio Nacional”. Por su parte, desde la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, llevan semanas demandando medidas para evitar un nuevo expolio vinculado a Meirás.

Así, exigen “que aos efectos de verificación que, no seu caso, poidan ter a condición de bens de dominio público ou suxeitos a outro réxime legal de tutela e protección, se realicen as actuacións de inspección necesarias sobre o catálogo da citada poxa, acordando, no seu caso, as medidas legais que correspondan aos efectos de impedir a enaxenación de ditos bens” retirados en su día de Meirás.