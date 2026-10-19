Bambú Producciones realiza este martes pruebas de cámara en Sada para su película 'Chapapote'

Casa da Cultura de Sada ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Este martes, día 20, la productora Bambú Producciones realizará pruebas de cámara en dos puntos del municipio de Sada como parte de los preparativos de su nueva película, 'Chapapote'. En concreto, las localizaciones serán la Casa da Cultura Pintor Lloréns y la playa de San Pedro, en Veigue.

En el primer escenario las pruebas se desarrollarán de 09.00 a 17.00 horas, aproximadamente, y para facilitar los trabajos se reservará espacio de estacionamiento en las inmediaciones de la Casa da Cultura. Por ello, el Ayuntamiento sadense solicita la colaboración vecinal y que se aparque en otras zonas.

En San Pedro los trabajos serán de 08.00 a 12.00 horas, aunque avisan de que en las próximas semanas se rodará en el entorno del arenal, por lo que se pueden producir cortes puntuales en las vías de acceso o restricciones para entrar en la playa.

Cartel del rodaje de Bambú Producciones en Sada CEDIDA

Tanto la productora como el Gobierno local informarán con antelación de las fechas y posibles afecciones a la circulación, con el objetivo de minimizar las molestias. En todo caso, se garantizará el acceso de los vecinos a sus viviendas, asegura la organización.

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