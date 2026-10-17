La Audiencia de A Coruña juzga a tres personas por robo y detención ilegal en una vivienda de Sada

Audiencia Provincial de A Coruña ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo jueves, día 22, a tres personas por los delitos de robo con violencia e intimidación; detención ilegal y estafa, que en este último caso se imputa a uno de los procesados. Todo ello con petición de penas por parte de la Fiscalía que va de un año y seis meses de cárcel hasta los seis años de prisión.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que sobre las doce de la noche del 23 de noviembre de 2024 los procesados entraron en un domicilio de la localidad de Sada. Allí la única mujer acusada timbró para que le abriese la puerta lo que la víctima así hizo.

Ese momento fue aprovechado por los tres para entrar en la casa donde, según el Ministerio Público, "actuando de común acuerdo y guiados todos ellos por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito" se abalanzaron sobre el residente en la vivienda y lo inmovilizaron con unas bridas con las que le ataron los pies y las manos. Dos de los acusados le propinaron, además, golpes mientras la mujer le exigía dinero.

Además, tras robar distintas pertenencias que había en la casa, los tres abandonaron el domicilio dejándole maniatado y privado de libertad deambulatoria hasta las 20.00 horas del mismo día en que fue liberado por una dotación de bomberos que acudieron al inmueble alertados por el 112. Posteriormente, uno de los procesados hizo uso de la tarjeta bancaria de esta persona.