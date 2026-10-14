Sada
Dos coches chocan frontalmente en Sada
El accidente se produjo en la Nacional VI
Dos coches colisionaron este miércoles por la mañana en el término municipal de Sada. Según informaron fuentes del Ayuntamiento, el accidente se produjo en la N-VI y el choque frontal fue "grave".
En el lugar intervinieron efectivos del Servicio de Emerxencias Municipal y de la Policía Local, así como la Guardia Civil de Tráfico.
El suceso, que se produjo en la zona de Espíritu Santo, a la altura del viaducto de la N-VI, obligó también al Ayuntamiento a pedir "precaución á hora de circular por este tramo, seguindo en todo momento as indicacións dos servizos de emerxencia".