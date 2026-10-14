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Sada

Dos coches chocan frontalmente en Sada

El accidente se produjo en la Nacional VI

Esther Durán
14/10/2026 12:20
Accidente de tráfico en Sada
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Dos coches colisionaron este miércoles por la mañana en el término municipal de Sada. Según informaron fuentes del Ayuntamiento, el accidente se produjo en la N-VI y el choque frontal fue "grave".

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En el lugar intervinieron efectivos del Servicio de Emerxencias Municipal y de la Policía Local, así como la Guardia Civil de Tráfico.

El suceso, que se produjo en la zona de Espíritu Santo, a la altura del viaducto de la N-VI, obligó también al Ayuntamiento a pedir "precaución á hora de circular por este tramo, seguindo en todo momento as indicacións dos servizos de emerxencia".

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