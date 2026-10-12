Sada, un destino con alas: el turismo que ‘desembarca’ siguiendo las aves

Los cisnes, en la desembocadura del río Maior y, al fondo, As Delicias, un espacio ideal para las aves QUINTANA

Cada vez más visitantes se acercan a Sada no solo para disfrutar de sus arenales, sino para recorrer sus marismas y descubrir las aves que utilizan este rincón de la ría como refugio, área de descanso o destino de invernada, y tanto esta como otras cuestiones relacionadas con la ornitología se abordan estos días en la OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil) en el marco de una serie de actividades organizadas por el Golfo Ártabro Sur y el Grupo Hábitat.

El creciente aumento de aficionados a la ornitología abre una nueva vía de turismo de naturaleza y pone en valor unos ecosistemas que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos porque si algunos turistas se desplazan hasta el municipio atraídos por el sol o la gastronomía, otros lo hacen con los prismáticos al cuello, dispuestos a observar las aves que vuelan sobre As Delicias o Praia Nova, o se resguardan en As Brañas. Un turismo, el ornitológico, que crece en toda Galicia y que se deja notar cada año más en Sada.

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Los responsables municipales explican que se está detectando un incremento de visitantes que se desplazan expresamente para observar aves, con estancias de uno o dos días, en algunos casos más, y no es algo anecdótico, pues es una afición extendida internacionalmente y mueve a un número creciente de aficionados en Europa.

Para Atocha Ramos, bióloga del Grupo Hábitat, una de las claves está en que se trata de un entretenimiento que no entraña excesiva dificultad: “As aves normalmente déixanse ver con facilidade”, explica Ramos. Están en las ciudades y en las montañas; en la costa o en humedales como As Brañas.

La ornitología cuenta con aficionados en todo el mundo y algunos llevan su pasión hasta extremos sorprendentes, existen competiciones, auténticas “maratóns” para identificar el máximo de especies, e incluso se da el fenómeno conocido entre los aficionados como ‘birding’ o ‘birdwatching’, que puede llevar a algunos observadores a trasladarse rápidamente cuando aparece una especie : “Pode aparecer unha especie un pouco rara en Málaga e alguén colle o coche ou un avión e vai vela”, cuenta Ramos. Ese interés tiene, además, una traducción turística y, en este sentido, cada vez son más las administraciones que consideran la observación de aves como un reclamo para visitantes vinculados al turismo de naturaleza, uno de los que más ha crecido en España.

Pode aparecer unha especie un pouco rara en Málaga e alguén colle o coche ou un avión e vai vela Atocha Ramos

Galicia dispone de recursos específicos para este tipo de visitantes y Sada dispone también de una ruta ornitológica que incluye As Brañas y la propia zona de As Delicias y Praia Nova.

Perfil

El perfil de este visitante tiene una particularidad: no necesita grandes infraestructuras para disfrutar del destino, ya que lo que busca son espacios naturales bien conservados, información, tranquilidad y emplazamientos donde observar fauna, y Sada tiene varios ingredientes especialmente interesantes, casi todo el entorno de As Mariñas.

En el caso de As Delicias, para quien mira la playa únicamente como un lugar para bañarse, el fango puede ser un inconveniente, pero para muchas aves, en cambio, es un auténtico restaurante, pues tanto las zonas húmedas como los espacios intermareales “cumpren unha función esencial para as aves acuáticas”, detalla Ramos.

Durante sus migraciones, muchas especies recorren enormes distancias entre las áreas de reproducción del norte de Europa y sus zonas de invernada más meridionales, “e nesa viaxe necesitan onde deterse, enclaves que funcionan como áreas de servizo”, añade la bióloga, que explica que “un ave que viaxe desde Finlandia hacia o sur pode realizar varias paradas ao longo do traxecto para descansar, durmir, acicalar a plumaxe ou mesmo alimentarse”, y uno de los sitios de esa red es Galicia.

Cisnes en Sada QUINTANA

En cualquier caso, no todas continúan viaje y algunas encuentran en las rías gallegas unas condiciones adecuadas como para quedarse durante el invierno, como en Sada.

Las praderas marinas proporcionan alimento y refugio para una enorme variedad de microorganismos, como gusanos, crustáceos, caracolas y otros invertebrados que viven en el sedimento, y para las aves, lo que el ciudadano puede ver como un obstáculo es un recurso esencial: “Todo iso é un maná para as aves”, resume Ramos.

La importancia ecológica de estos espacios permite además establecer otra conexión: la calidad ambiental de un arenal no se mide únicamente por su aspecto, pues un espacio intermareal con fangos y vegetación puede ser mucho más valioso ecológicamente que una superficie aparentemente más limpia.

Especies

El otoño y el invierno son especialmente interesantes porque muchas aves migratorias llegan desde el norte de Europa. Entre las especies que pueden observarse aparecen distintas gaviotas y anátidas, además de otras aves ligadas a la costa, mientras que entre los patos suelen encontrarse especies como el ánade real, el pato cuchara, las cercetas, los porrones o el negrón común. Y la lista no es cerrada.

La recompensa para los aficionados puede llegar cuando aparece una especie rara, “exemplares que se saen do común ou do esperado e causan auténticas carreiras entre os observadores”, como cuando se topan con un ave americana y se acaban movilizando ornitólogos de casi cualquier territorio convirtiendo una marisma aparentemente tranquila en destino de una expedición científica y turística.

Con todo, para el ciudadano que se acerca casi a diario a la desembocadura del Maior o que recorre el Paseo de Sada, si algo llama la atención son los cisnes, que empezaron siendo dos y ahora son 14. Llamativos, sí, pero la historia no es tan sencilla, ya que el cisne común o vulgar es una especie europea, pero no forma parte de la fauna reproductora propia de Galicia.

Desde Hábitat explican que la presencia de estos animales en Galicia está relacionada con su incorporación a áreas verdes o lagos artificiales años atrás, en los 90 o 2000, pues algunos de aquellos terminaron reproduciéndose y sus descendientes se han movido por el Golfo Ártabro. Así, dependiendo del momento, pueden aparecer en Mera, las rías de Betanzos o de O Burgo. El problema es que son animales muy territoriales. “Onde hai unha parella de cisnes, non queren ninguén máis”, explica Ramos. Esa defensa puede provocar que desplacen a otras aves acuáticas autóctonas y por eso, aunque verlos pueda resultar espectacular, que estén no debe interpretarse como una buena noticia ambiental.