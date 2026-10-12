Alarma en Carnoedo por un incendio en un galpón con bombonas de gas

Incendio en Carnoedo

Los Bomberos de Oleiros y Betanzos intervinieron en la noche de ayer en un incendio declarado en un galpón en Carnoedo, en el municipio de Sada.

El 112 recibió el aviso de varios particulares minutos antes de las 23:00 horas, alertando de un fuego en una construcción que contaba con bombonas de gas y tenía una vivienda anexa.

Los efectivos de bomberos se desplazaron hasta el lugar y trabajaron durante aproximadamente dos horas para extinguir las llamas.

La Guardia Civil de Sada también colaboró en el operativo.

Por el momento, no han trascendido las causas del incendio ni información sobre posibles daños personales o materiales.