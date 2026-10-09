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Sada

A Confraría de Sada presenta ‘Fillos do Mar’, primeira experiencia de turismo mariñeiro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 17:44
Visita a las instalaciones portuarias y lonja
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A Confraría de Pescadores de Sada presentou onte ‘Fillos do Mar’, a primeira experiencia de turismo mariñeiro desenvolvida no ámbito do Golfo Ártabro e que presenta o mar “como un espazo de traballo, cultura, biodiversidade e comunidade”. Ao acto acudiu a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, e incluíu unha visita ás instalacións portuarias e a lonxa local, ademais do lanzamento dun libro e unha degustación gastronómica con capturas da ría. 

A directora xeral sinalou que a iniciativa “converte a memoria en coñecemento compartido e transforma o patrimonio mariñeiro nun recurso educativo e turístico”. Nesta liña, fixo fincapé en que o turismo mariñeiro non busca substituír a actividade pesqueira tradicional, senón complementala para abrir novas vías de renda e lograr que o valor engadido permaneza no territorio. 

Así mesmo, salientou que ‘Fillos do Mar’ conecta a historia local co traballo diario que mantén vivo o porto e coas oportunidades de futuro vinculadas ao produto de proximidade e ao relevo xeracional. A iniciativa está apoiada pola Xunta ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) e forma parte do proxecto ‘Mar e Rías: Pesca & Turismo’.

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