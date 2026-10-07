Veciños da Obra reclama a la Xunta el informe de seguridad de Corbeiroa
La Asociación de Veciños da Obra de Sada reclama a la Xunta el informe de seguridad y accesibilidad de la Batería de Corbeiroa. Según el colectivo, el pasado 9 de junio, “adxudicouse un contrato menor para a redacción dun informe técnico de especialista independente sobre as condicións de accesibilidade e seguridade” de este recinto, sin que hasta el momento se conozcan las conclusiones de esta evaluación, a pesar de que su encargo respondió a una recomendación de la Valedora do Pobo a raíz de las reivindicaciones vecinales para acceder al BIC.
“Imaxinamos que o informe estará rematado e entregado, e exiximos transparencia e que se nos traslade de inmediato o seu contido e as propostas de actuación, xa que a veciñanza leva demasiado tempo agardando por unha solución real para poder gozar deste patrimonio público”, dicen desde La Obra.
Asimismo, la entidad denuncia una situación que califican de “surrealista” cuando, tras la caída de un árbol del espacio del BIC hacia el Albergue de Gandarío, la compañía de seguros reclamó los daños y desperfectos al Concello de Bergondo.
En estas circunstancias, vuelven a advertir del “grave estado de abandono e falta de mantemento que presenta o perímetro do BIC e a contorna do albergue” y de que “a falta de xestión da vexetación xerou xa episodios de perigo real”, además de cuestionar que se pretenda responsabilizar a un municipio “por danos derivados do mal estado dun espazo” cuya protección corresponde a la Xunta. l l