Cerca de 700 bienes retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán a subasta el 27 de octubre

Una de las estancias con muebles en el Pazo de Meirás El Ideal Gallego

Los cerca de 700 objetos retirados por los Franco del Pazo de Meirás el pasado julio saldrán a subasta este mes, el próximo martes 27 de octubre. Todos los bienes están expuestos desde este miércoles en la sala Magna Art Auctiones, donde se realizará la puja.

El director de la misma, José Miguel Carrilllo de Albornoz, explica en declaraciones que la subasta responde a un "deseo" de la familia Martínez-Bordiú y asegura que se ha realizado con las "garantías absolutas". Insiste también en que toda la operación ha contado con el respaldo de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia.

Con todo, al trascender la noticia, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha anunciado que ha solicitado formalmente a la Delegación de Gobierno y la Consellería de Cultura que adopten medidas frente a la puja.

En concreto, les ha pedido verificar mediante las inspecciones necesarias "la condición de bienes de dominio público o sujetos a otro régimen legal de tutela y protección" y que, de darse el caso, se acuerden las medidas legales correspondientes para "impedir la enajenación de dichos bienes".

La entidad, que en su momento calificó de "expolio" la retirada de los objetos, recuerda además que el Estado, con la "colaboración pasiva" de la Xunta, sigue "incumpliendo" las determinaciones al respecto de la visita pública del inmueble. "Un bien que es público a todos los efectos y que el Estado mantiene cerrado al uso público", añade la CRMH en su comunicado.

Muebles, cerámicas y porcelanas a subasta

El catálogo, que se publicará en los próximos días, contiene objetos de todo tipo: muebles, cerámicas, fotografías, porcelanas y cristales, entre otros. "Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás", puntualiza el director de la casa de subastas, que recalca la "buena" calidad de los mismos y su "carácter histórico".

La exposición está abierta al público desde este miércoles en el horario de apertura de la sala, entre las 10.00 y 19.00 horas. La subasta se llevará a cabo en tres semanas, el día 27, a las 17.00 horas y podrá seguirse tanto de forma presencial como en 'streaming'.