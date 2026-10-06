Aspace adelanta simbólicamente la Navidad por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Participantes en el acto de Aspace por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral CEDIDA

Aspace acogió este martes un acto simbólico en sus instalaciones de Sada, con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, en el que se ‘adelantó’ la Navidad a este mes para visibilizar cómo las familias de las personas con esta discapacidad viven continuamente anticipándose a las necesidades de apoyo.

La asociación se unió a la campaña #CuidarSinRenunciar de la Confederación Aspace junto a entidades de toda España “para poner el foco en la realidad de las familias y reivindicar que las administraciones públicas garanticen los apoyos a las personas con parálisis cerebral durante toda su vida”, señala la entidad sadense.

“En España viven más de 120.000 personas con parálisis cerebral y solo en Galicia hay más de 5.000, y en el 80% de los casos presentan grandes necesidades de apoyo que implican una dedicación por parte de las familias las 24 horas del día”, abundan.

En el acto intervinieron la presidenta de Aspace Coruña, María Carmen Barreiro; el gerente, Ricardo Iglesias; y el alcalde de Sada, Benito Portela, que precedieron a la lectura de un manifiesto donde reclamaron en 12 puntos –como las 12 campanadas– que haya más prestaciones y medidas de conciliación, más recursos residenciales y apoyos.