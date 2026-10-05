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Sada

Aspace se adelanta a la Navidad

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 11:46
La campaña estatal bajo el lema “Ya toca” exige una respuesta firme del Estado para las personas con grandes necesidades de apoyo
Conmemoración del Día de la Parálisis Cerebral 2025 en Sada
Javier Alborés
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Aspace Coruña adelanta la Navidad para reclamar apoyos que permitan a las familias de personas con parálisis cerebral cuidar sin renunciar a su proyecto de vida con un acto en la sede de su entidad, en Casteliño, en Sada, mañana a las 12.00

De esta manera, la asociación se une a la campaña #CuidarSinRenunciar de la Confederación Aspace, que refleja cómo las familias de personas con parálisis cerebral viven permanentemente anticipándose a las necesidades de apoyo, que incide en la necesidad de visibilizar  su realidad y reclama un cambio de mirada que sitúe los cuidados como una responsabilidad compartida entre familias, administraciones públicas y sociedad.

La campaña #CuidarSinRenunciar de la Confederación Aspace se adelanta simbólicamente la Navidad para, con el eslogan 'El mejor regalo es cuidar sin renunciar’, lanzar una llamada a la corresponsabilidad, reivindicando que las administraciones públicas también deben anticipar respuestas y garantizar apoyos suficientes para que las familias no afronten solas esta tarea. 

Una representación de Aspace llevó el documento al alcalde de Sada

Aspace entrega a Sada un informe sobre accesibilidad en el municipio

Más información

El acto, aunque estaba previsto en el centro de Sada, se traslada a las instalaciones de Casteliño ante las condiciones meteorológicas anunciadas. En él, intervendrán la presidenta de Aspace Coruña, María Carmen Barreiro; el gerente, Ricardo Iglesias, y el alcalde sadense, Benito Portela. También se dará lectura al manifiesto por parte de personas con parálisis cerebral y familias. 

Previamente, desde las 11.00 horas, se realizarán actividades relacionadas con la Navidad junto a alumnado del colegio Sada y sus Contornos y las asociaciones Aspadisol y Aspronaga.

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