Aspace se adelanta a la Navidad

Conmemoración del Día de la Parálisis Cerebral 2025 en Sada Javier Alborés

Aspace Coruña adelanta la Navidad para reclamar apoyos que permitan a las familias de personas con parálisis cerebral cuidar sin renunciar a su proyecto de vida con un acto en la sede de su entidad, en Casteliño, en Sada, mañana a las 12.00.

De esta manera, la asociación se une a la campaña #CuidarSinRenunciar de la Confederación Aspace, que refleja cómo las familias de personas con parálisis cerebral viven permanentemente anticipándose a las necesidades de apoyo, que incide en la necesidad de visibilizar su realidad y reclama un cambio de mirada que sitúe los cuidados como una responsabilidad compartida entre familias, administraciones públicas y sociedad.

La campaña #CuidarSinRenunciar de la Confederación Aspace se adelanta simbólicamente la Navidad para, con el eslogan 'El mejor regalo es cuidar sin renunciar’, lanzar una llamada a la corresponsabilidad, reivindicando que las administraciones públicas también deben anticipar respuestas y garantizar apoyos suficientes para que las familias no afronten solas esta tarea.

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El acto, aunque estaba previsto en el centro de Sada, se traslada a las instalaciones de Casteliño ante las condiciones meteorológicas anunciadas. En él, intervendrán la presidenta de Aspace Coruña, María Carmen Barreiro; el gerente, Ricardo Iglesias, y el alcalde sadense, Benito Portela. También se dará lectura al manifiesto por parte de personas con parálisis cerebral y familias.

Previamente, desde las 11.00 horas, se realizarán actividades relacionadas con la Navidad junto a alumnado del colegio Sada y sus Contornos y las asociaciones Aspadisol y Aspronaga.