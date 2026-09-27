Polémica en Sada por un comentario de un edil del PP en el pleno

Un pleno en Sada CEDIDA

Un comentario del edil del PP de Sada Aurelio Lonja en el último pleno ha generado polémica por aludir –según el grupo popular, sin esa intención– a las “cunetas” del franquismo.

En concreto, antes de pronunciar un ruego, Lonja se dirigió al alcalde y al portavoz del BNG: “Me encantó ese diálogo o debate político, a ver quien caía más a la izquierda, teñan coidado non vaian caer os dous nunha cuneta…”, dijo.

Para el regidor, Benito Portela, “trátase dun comentario completamente desafortunado, pero que merece unha reflexión”. “O concelleiro e o seu grupo deberían explicar que quixo dicir exactamente con esas palabras, xa que resultan difíciles de xustificar como simple broma. Bromear ou facer xogos de palabras que inevitablemente nos remiten ao noso pasado implica unha trivialización dese pasado que non podemos aceptar”, manifiesta Portela.

Para el nacionalista Emilio Graña “é unha falla de respecto grave ás víctimas do franquismo e un desprezo á memoria democrática”, pero no lo entiende como una amenaza a él y al alcalde.

Esperanza Arias, portavoz del PP, dice que fue “una interpretación errónea y una terrible confusión”, ya que el ruego versaba sobre el mal estado de varias calles, aunque entiende el malestar y pide disculpas a quien se haya podido sentir ofendido.

Por su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña exige la dimisión del edil.

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