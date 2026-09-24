Aprobado o convenio con Augas de Galicia para reducir o risco de inundacións no centro de Sada
A actuación, con 7,03 millóns de euros de investimento e cofinanciada nun 60 % con fondos Feder, transformará o centro de Sada con novos espazos verdes e de ocio
O Pleno do Concello de Sada aprobou este xoves o convenio de colaboración con Augas de Galicia para executar as obras de "Melloras estruturais para a redución do risco de inundación da ARPSI fluvial ES014-CO-120201 río Maior", un dos proxectos máis importantes das últimas décadas para a vila.
O acordo fixa as condicións de colaboración entre ambas as administracións para acometer unha actuación que ten como obxectivo mellorar a capacidade de drenaxe da desembocadura do río Maior e protexer o núcleo urbano de Sada fronte a inundacións.
A actuación proxecta abrir os tramos actualmente canalizados e crear canles de alivio nas marxes. Trátase dunha solución que, ademais, está recollida no Plan de Xestión do Risco de Inundación da demarcación hidrográfica Galicia-Costa para o ciclo 2021-2027.
A intervención implicará tamén unha reordenación do tráfico rodado e peonil no centro da vila, con novos carrís de acceso e calzadas compartidas.
O proxecto intégrase urbanísticamente coa creación de novas zonas de ocio e axardinadas que incorporarán o río á trama urbana. Ademais de reducir o risco de inundación, a obra renovará infraestruturas antigas xa existentes e mellorará servizos e espazos públicos do centro de Sada.
Investimento en varias anualidades
O investimento total ascende a 7.032.969,65 euros. O convenio establece que Augas de Galicia e o Concello achegan cada un o 50 % do custo total da actuación. A achega municipal, de 3.516.484,82 euros, farase efectiva entre 2027 e 2030, o que permite repartir o esforzo económico ao longo de catro exercicios. A execución está cofinanciada pola Unión Europea nun 60 % dentro dos obxectivos de adaptación ao cambio climático e prevención de riscos.
Augas de Galicia encargarase de contratar a execución das obras, a súa dirección e a súa recepción. Ao Concello de Sada correspóndelle poñer á disposición da entidade os terreos necesarios, xestionar os permisos e autorizacións e, unha vez rematada a obra, recibila e asumir a súa conservación e mantemento.