Sada, sobre el malestar de los usuarios del transporte metropolitano: "a situación é insostible"

Uno de los autobuses con destino a Sada en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Ante el creciente malestar vecinal, el Ayuntamiento de Sada urge soluciones a una situación que sus responsables califican de "insostible" porque, según indican, la denuncia de los usuarios de la línea B8 -que describen ir “como sardinas en lata" en los autobuses de las 07.30 entre Sada y A Coruña— "non é máis que a última proba" de lo que las autoridades sadenses llevan "advertindo dende hai anos: un servizo esgotado, xestionado por unha administración autonómica que, pese a ostentar en exclusiva as competencias, segue sen actuar", sostienen desde el Gobierno de Benito Portela.

En este sentido, aseguran que las denuncias que recoge este diario en su edición de esta mañana no son asisladas, pues "é a que padecen a diario os veciños e veciñas de boa parte dos concellos da área da Coruña e da comarca de Betanzos, onde se repiten as mesmas queixas: frecuencias insuficientes nas horas punta, falta de información sobre os tempos de espera, autobuses que chegan completos ás paradas e persoas que quedan en terra por falta de prazas", expone el Ayuntamiento de Sada.

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En cualquier caso, para el Gobierno de Portela, este malestar creciente y compartido "non responde a improvisacións puntuais, senón a anos de xestión deficiente por parte da Xunta" e insiste en que, en el caso de Sada, sus dirigentes alertan desde hace tiempo y de manera reiterada de la situación de las conexiones con A Coruña "sen que as peticións de reforzo obtivesen resposta" por parte de Mobilidade.

"Na última reunión da Comisión de Seguimento do Transporte Público Metropolitano, o Goberno galego non aceptou ningunha das propostas trasladadas por Sada para mellorar o servizo", comentan los ediles sadenses, que consideran que “non é de recibo que, ano tras ano, a Xunta rexeite todas as propostas que lle trasladamos e ao mesmo tempo nos suba os custos por un servizo cada vez peor" para la ciudadanía del área de A Coruña. Un entorno que "necesita transporte público digno, e iso esíxelle á Xunta actuar xa, non máis reunións sen resultados”, sostiene Benito Portela.

En definitiva, sus reivindicaciones se resumen en tres apartados: refuerzo de las frecuencias en las horas de máxima demanda en las líneas Sada-A Coruña, ahora claramente insuficientes para un municipio en crecimiento, y recuperación de las suprimidas en Veigue y Carnoedo; una línea directa con la Universidad de A Coruña que "evitaría transbordos e traxectos innecesariamente longos ao numeroso estudantado sadense e de municipios veciños" e información a los usuarios sonre horarios y frecuencias, que ahora es "practicamente inexistente", aclaran desde Sada.

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"Un transporte público ineficaz non fai máis que agravar o colapso que dende hai anos padece a cidade da Coruña, ao empurrar máis veciños e veciñas cara ao vehículo privado nun momento en que as vías de acceso xa están ao límite. Non se pode esixir mobilidade sostible á cidadanía", sostiene Portela.

El Gobierno de Sada exige de nuevo a a Xunta "unha resposta efectiva ás demandas trasladadas" y retirada su disposición a "para colaborar en calquera fórmula que garanta un transporte público digno e eficiente".