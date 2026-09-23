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Sada

Crece el malestar entre los usuarios de la línea B8 de Sada: “Vamos como sardinas en lata”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/09/2026 04:51
Interior de uno de los autobuses que sale de Sada a las 07.30
Interior de uno de los autobuses que sale de Sada a las 07.30
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El malestar de los usuarios del servicio de transporte metropolitano es compartido en casi todos los municipios del entorno más cercano a A Coruña. Esta semana, Betanzos acordó con otros seis ayuntamientos solicitar un encuentro con la Dirección Xeral de Mobilidade y, en las últimas horas, el alcalde de Oleiros incidía en sus críticas apelando a la necesidad de constituir un consorcio de transportes que, en su opinión, debería encabezar la ciudad de A Coruña. 

Ahora, se une la denuncia de los usuarios de la línea B8 Sada-A Coruña de las 07.30 horas de la mañana, que advierten de lo que viven cada día: “Vamos como sardinas en lata y de pie , con el peligro que eso conlleva”, explica una de las afectadas, que califica la situación de “demencial” y reclama soluciones, como un aumento de las frecuencias o refuerzos para atender la demanda entre Sada y A Coruña. 

“Me desplazo hasta la primera de las paradas, la del hotel de Sada, para poder ir sentada”, explica otra de las usuarias que, por cercanía, debería subir en la de la avenida Barrié de la Maza. “La población crece pero no aumentan los servicios, no se atienden las necesidades de los ciudadanos”, sostiene esta vecina del municipio sadense que asegura que hasta Santa Cruz, “a veces vamos tan apretados que no se puede ni respirar”, y en su caso tiene que continuar hasta el centro de A Coruña. 

Universitarios

También el alcalde de Oleiros re refirió este martes a la situación de los “oitocentos universitarios no noso concello” que siguen sin disponer de autobús a la Universidad da Coruña, siendo este servicio “unha competencia exclusiva de la Xunta nos municipios de menos de 50.000 habitantes”, alertó García Seoane

Esta política de bloqueo da Xunta está obrigando a usar o coche ou a facer un periplo en bus ata o centro da cidade a máis de 800 persoas que residen en Oleiros, así como outras tantas de municipios limítrofes que tamén se beneficiarían da creación desta liña, pois todos os buses de Sada, Bergondo, Betanzos e parte de Cambre pasan por Perillo” pero la Xunta, según el regidor oleirense, “segue sen cumprir as súas promesas”, dijo Seoane. “Non se entende o postura da Xunta”.

Los asistentes a la reunión de esta mañana en Betanzos

Otros seis municipios se unen a Betanzos en sus reivindicaciones sobre el servicio de autobús

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