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Sada

El mar de Sada, a examen: seis sacos de residuos y, sobre todo, “muchos plásticos”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/09/2026 22:57
Un grupo de participantes en la ecoregata, concentrados en uno de los pantalanes antes de salir al mar
Un grupo de participantes en la ecoregata, concentrados en uno de los pantalanes antes de salir al mar
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La costa sadense sumó este domingo una nueva acción ambiental con la recogida de residuos organizada por la Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros: la Ecoregata de SadaMar. Una actividad que combinó divulgación y concienciación a la que se sumaron embarcaciones tradicionales y de recreo, cuya tripulación se encargó de recoger los residuos que encontraron en las aguas más próximas a los muelles, a los arenales y a la escollera de Sada. 

“O mar dános moito” y “é momento de devolverlle algo”, anunciaron los organizadores, Os Patexeiros. Con este eslogan, tras una concentración inicial seguida de una visita a algunas de las naves tradicionales amarradas en el entorno de las instalaciones de SadaMar, a media mañana se echaron al mar y, antes de comer, regresaron a los embarcaderos con seis sacos que, a la espera de una evaluación más detallada, cargaron, sobre todo, con redes y plásticos, “muchos plásticos”, indicaron desde la Asociación Os Patexeiros. Todos ellos, materiales con un impacto negativo en el ecosistema marino y que además representan un riesgo para la fauna de la Ría de Betanzos. 

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Con esta iniciativa, el colectivo sadense trata de enviar un aviso a la sociedad sobre la necesidad de cuidar el entorno marino y de la importancia de la colaboración ciudadana para reducir la contaminación de las aguas y la costa de Sada. 

Los materiales, retirados directamente de las aguas por los voluntarios, se trasladaron a tierra para su ‘análisis detallado’, pues los organizadores de la iniciativa establecieron distintos premios para incentivar la participación, desde un reconocimiento a la embarcación que más residuos recogiese hasta una distinción para el artículo más singular sacado del agua, otra para el residuo más contaminante y otra para la mejor imagen captada de 2026. 

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