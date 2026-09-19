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Sada

Las obras del nuevo Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico de Applus en Sada empezarán el martes

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/09/2026 16:17
Lorenzana en Sada
María Jesús Lorenzana, en el centro, durante su intervención en Sada, delante del alcalde, Benito Portela, y la representantes de Applus
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Las obras del nuevo Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico de Applus en Sada comenzarán la semana que viene, el martes 22. Así lo anunció la conselleira de Economía e Industria durante una visita a los terrenos en los que se desarrollará la actuación, acompañada por responsables de la compañía, que tiene la  concesión de las ITV en Galicia; de Abeconsa, que se encargará de la intervención, y de una representación del Ayuntamiento de Sada, encabezada por su alcalde, Benito Portela.

María Jesús Lorenzana explicó que "o proxecto, que contará cun investimento duns 6,5 millóns de euros, é o único centro destas características que ten a multinacional en todo o mundo" y que “non só vai servir para mellorar a seguridade viaria" sino que supondrá un impulso para la industria de la automoción, "un sector estratéxico dentro da comunidade autónoma”, sostuvo la titular de Economía e Industria. Un avance en todos los sentidos que será realidad en menos de un año, pues las obras se alargarán diez meses y medio, hasta el verano de 2027.

“É un centro que vai permitir innovar na nova mobilidade, no vehículo eléctrico, autónomo, polo tanto creo que é unha excelente noticia para Galicia, nomeadamente, cando é o único centro destas características que ten Applus en todo o mundo”, destacó la conselleira, para enmarcar también esta actuación en la apuesta por el desarrollo de suelo industrial que impulsa la Xunta.

También el alcalde incidió en la importancia de esta iniciativa para su municipio: "Sada dá hoxe un paso decisivo cara ao seu futuro industrial", expuso Portela

En este sentido, abrazó el inicio de las actuaciones del Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico de Applus, "un proxecto para o que se outorgou a licenza este mesmo mes e que arrincará de xeito efectivo o vindeiro martes", recordó el mandatario municipal, que considera que estas instalaciones están "chamadas a converterse en referente na innovación para a industria da automoción, en ámbitos como a electrificación, a condución autónoma e a nova mobilidade" en el noroeste, incluso en toda España.

"É unha aposta para Sada e para Galicia. Un centro clave para a industria da automoción en España, que nos vai permitir innovar en materia de nova mobilidade. Unha excelente noticia para o noso municipio", sentenció Benito Portela. 

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Además, el Ayuntamiento de Sada confía en que este centro actúe como "proxecto tractor" para la instalación de nuevas empresas y la creación de una nueva zona industrial al sur del municipio, ya que en las cercanías del Polígono de Espíritu Santo existe suelo aún pendiente de desarrollar y estas obras son "un paso máis na aposta municipal para ampliar as posibilidades industriais de Sada". 

La consellería de de Economía e Industria agradeció el compromiso de la empresa con Galicia, ya que este Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico aglutinará toda la experiencia que se recopila en las estaciones de inspección que Applus tiene en todo el mundo.

En estas instalaciones se realizarán tareas vinculadas al laboratorio de datos, con creación de un centro de excelencia con el empleo de herramientas de IA para ofrecer nuevos servicios al sector; estudios de seguridad en el vehículo eléctrico y análisis del estado de las baterías; vehículos de movilidad personal; estudios avanzados de emisiones de gases y partículas; o la validación electrónica y compatibilidad electromagnética.

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