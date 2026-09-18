Sada acuerda destinar 0,6 millones a la renovación integral de la red de agua de Pazos

La obra supondrá la renovación integral de la red de agua de Pazos Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Sada aprobó en sesión extraordinaria la renovación integral de la red de abastecimiento de agua de Pazos. Una obra reclamada durante años por los vecinos que dará respuesta a la escasa presión y a los cortes de suministro registrados en los últimos años, sobre todo durante los meses de verano, cuando el consumo se incrementa de manera considerable en casi toda Sada.

"O orzamento total da obra ascende a 636.316,95 euros, cun prazo de execución previsto de seis meses desde o inicio dos traballos" y estará financiada con cargo al POS de la Diputación de A Coruña, indicaron desde el Gobierno de Benito Portela.

La actuación afecta a un tramo de 1.209 metros en la calle Pazos, en la DP-7506, entre la intersección con la AC-163 y el cruce con Sada de Arriba.

"Nesa zona, as tubaxes actuais son de fibrocemento, un material xa obsoleto que, pola súa antigüidade, vén provocando continuas avarías, perdas de auga na rede e a insuficiencia hidráulica que os veciños perciben como falta de presión nas súas vivendas", detalló el Ayuntamiento de Sada.

Sada actúa en la escollera y las escaleras de O Curruncho Más información

La intervención contempla la sustitución completa de las conducciones existentes, lo que servirá para asegurar el suministro con los caudales necesarios en un horizonte mínimo de 25 años así como la renovación de cuarenta acometidas domiciliarias y la instalación de tres nuevas bocas de riego y un baipás provisional para minimizar los cortes de agua durante las obras, que supondrán un cambio importante para Pazos.

La red de agua actual discurre por debajo de la red de pluviales, que también será necesario renovar con una nueva conducción de PVC.

Una vez acabadas las canalizaciones, el Ayuntamiento de Sada procederá a la reposición íntegra del firme afectado, tanto en la calzada y el arcén de la DP-7506 como en la vía municipal de Sada da Arriba.