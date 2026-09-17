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Sada

Sada cierra la temporada de baño en sus arenales: las alergias y picaduras crecen más de un 70%

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
17/09/2026 13:38
Caseta de socorrismo en Veigue
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Con el cierre de los arenales termina una temporada de baño especialmente intensa en Sada.  

Como cada septiembre, el servicio de socorrismo —coordinado y supervisado polo Servizo de Emerxencias Municipal (SEM)— elaboró su informe técnico, del que se extraen conclusiones acerca del desarrollo de las tareas de "vixilancia e atención nas nosas praias" en los meses de verano de 2026.

Así, "as condicións meteorolóxicas e marítimas foron, en xeral, favorables durante toda a tempada, cunha bandeira verde presente no 99,5 % dos rexistros" y el cómputo total de actuaciones se eleva a 333, un 11,4% más que en 2025. 

Además, como en años anteriores, destaca la actividad de San Pedro y de Cirro, donde se volvieron a concentrar las actuaciones: un 87,1% del total de Sada. 

En cualquier caso, el dato más destacado tiene que ver con el tipo de incidencias atendidas, donde las heridas, el motivo más habitual de actuación, caen en detrimento de las picaduras y las alergias, que se incrementaron un 70,3% respecto a 2025. 

Dentro de esta categoría, se produjo un notable aumento de los casos por escarapote, que pasaron de 49 a 125, casi triplicando las cifras de 2025. 

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También aumentaron las intervenciones en el agua, que ya representan casi la mitad del total (45,9%), frente al 32,8 % de 2025. 

Con todo, "a pesar deste incremento na actividade, a gravidade das incidencias atendidas mantívose maioritariamente baixa: case o 79 % das actuacións clasificáronse como sen importancia ou moi leves, e só 2 das 333 actuacións foron consideradas graves, moi por debaixo das 9 rexistradas o ano anterior", indican desde el Ayuntamiento de Sada.

Los responsables municipales señalaron que, si la meteorología acompaña, "é probable que  moitas persoas sigan achegándose ás nosas praias nas vindeiras semanas" por lo que recuerdan que " xa non hai vixilancia nin asistencia de socorristas" y "rogamos precaución a quen decida bañarse fóra da tempada oficial", al tiempo que, ante cualquier emergencia, instan a avisar al 112.

"O Concello de Sada quere agradecer o traballo do equipo de socorrismo, cuxa dedicación e profesionalidade foron claves para garantir unhas praias seguras durante todo o verán", concluyen. 

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