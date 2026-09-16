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Sada

Pardo Bazán regresa a Meirás en el 175 aniversario de su nacimiento: solicitan el traslado de sus restos a Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/09/2026 18:26
Pazo meiras
El alcalde, Benito Portela, la actual condesa, Carmen Colmeiro, y Anxo Lorenzo, esta mañana en Meirás
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Coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, la escritora regresó al Pazo de Meirás. Con honores de estreno tras años silenciada u oculta en el inmueble que ella misma diseñó, en los enclaves que tanto inspiraron a la autora de ‘Los Pazos de Ulloa’. 

Carmen Colmeiro, actual condesa de Pardo Bazán, y representantes de la Xunta, del Ayuntamiento de Sada y de la Asociación ProLegado Emilia Pardo Bazán, acudieron a una convocatoria marcada por la actividad cultural en torno a la obra de la escritora, la emoción de sus vecinos, las ausencias y las reivindicaciones por parte de la Xunta al Gobierno de España. 

Los actos comenzaron con la ofrenda realizada por Carmen Colmeiro y Tita Chas, de la Asociación Veciñal San Martín Meirás, en la capilla, donde está enterrado José Pardo Bazán. 

Después, Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española (RAE) y exrector de la Universidad de Santiago, solicitó que los restos de Emilia Pardo Bazán sean trasladados a Meirás, un deseo expresado en varias ocasiones por la autora de ‘La Quimera’. 

Un deseo que también recoge el manifiesto leído en este 175 aniversario: “Según su voluntad expresada en vida, los restos de Emilia Pardo Bazán deben descansar junto a los de su querido padre, en el sepulcro de granito dispuesto a tal efecto en la capilla de Las Torres de Meirás”, indicaron antes antes de señalar que “trasladar esos restos mortales desde la madrileña Basílica de la Concepción, será la mejor forma de resignificar este espacio dedicado a la memoria y a la obra de la gran intelectual”, sentencia el escrito al que dio lectura Pilar Couto.

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