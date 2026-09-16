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Sada

Denuncian un nuevo intento por "borrar a memoria da represión” del Pazo de Meirás

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/09/2026 13:17
Pazo de Meirás, esta misma mañana
Pazo de Meirás, esta misma mañana
Patricia G. Fraga
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El BNG de Sada se suma a las críticas del movimiento memorialista y denuncia "a vontade de ocultación da represión franquista" en Meirás

Los nacionalistas han cuestionado que el evento que se se está celebrando este miércoles en el pazo, "o primeiro acto público" que acoge este espacio desde su recuperación, "é unha xornada para conmemorar o 175 aniversario do nacemento de Emilia Pardo Bazán" olvidando a las víctimas y el expolio de los Franco. "Resulta significativo que algo tan simbólico como este primeiro acto público desde a recuperación de Meirás para o patrimonio público esqueza o espolio da familia Franco e non estea dedicado á memoria da represión da ditadura, como reclaman as entidades memorialistas e o BNG desde hai anos", señalan desde Sada.

Además, califican de "especialmente rechamante" que se celebre un aniversario como este mientras no se autoriza la entrada a otras entidades para "actos precisamente vinculados a reivindicar a memoria da represión franquista" y relacionan esta circunstancia con lo acontecido con la declaración de Meirás como Lugar de Memoria: "Non é inocente, e faise ligando o espolio franquista á figura de Emilia Pardo Bazán".

En este sentido, los nacionalistas advierten de que lo que se pretende es "diluír a importancia da represión franquista, e da relevancia da loita antifranquista, que deberían ser o verdadeiro obxecto da reivindicación da memoria democrática neste espazo tan simbólico", al tiempo que denuncian "o incumprimento de todos os acordos en relación cos usos do Pazo de Meirás, como o propio réxime de visitas que marca a lei".

Pazo de Meirás

Los memorialistas recurren la última declaración de Meirás: "As vítimas deben ser o eixo"

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Los nacionalistas sostienen que el contenido de las actividades anunciadas para conmemorar el 175 aniversario de Emilia Pado Bazán supone "unha tentativa vergoñenta de baleirado de contidos arredor de Meirás".

El BNG  trasladará este asunto al Ayuntamiento de Sada en aras de aclarar qué está ocurriendo, sumándose así a otras iniciativas registradas en los últimos meses ante el Parlamento de Galicia, "tanto en relación coa memoria democrática como sobre os graves incumprimentos que se están a producir en relación co Pazo de Meirás: o baleirado dos seus contidos, a total ignorancia polo réxime de visitas e, en definitiva, a perversión do uso dos espazos, que a sociedade sadense, e toda a sociedade galega, demandan que sexa dedicado a lembrar a súa historia vinculada á memoria democrática, que só se pode facer poñendo no centro a represión franquista e a historia do espolio que o Pazo de Meirás representa".

Pazo de Meirás

El pazo de Meirás ya es Lugar de Memoria

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Pazo de Meirás, esta misma mañana

Denuncian un nuevo intento por "borrar a memoria da represión” del Pazo de Meirás
Lucía Tenreiro