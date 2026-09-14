Nace 'Conversaciones que importan', un ciclo de talleres gratuitos para toda la ciudadanía de Sada

Inmueble de la Sociedad de Sada Archivo El Ideal Gallego

El Tanatorio de Sada de Pompas Fúnebres y La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada, con la colaboración del Ayuntamiento, ponen en marcha 'Conversaciones que importan', un programa de talleres gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía que se desarrollará entre septiembre y diciembre en la sede de La Sociedad.

La iniciativa surge de la voluntad de ambas entidades –Pompas y la Sociedad- de generar "un nuevo espacio de encuentro, reflexión y conversación en torno a cuestiones que forman parte de la vida cotidiana, como el bienestar emocional, el cuidado de las personas, el acompañamiento en distintas etapas de la vida, y otros temas de interés social".

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Los talleres buscan ofrecer un espacio cercano y accesible en el que compartir experiencias, plantear preguntas y abordar estos temas con el acompañamiento de profesionales especializados.

Esta iniciativa se enmarca en la nueva etapa de Pompas Fúnebres en Sada, tras la reapertura de su tanatorio en el municipio. En colaboración con La Sociedad de Sada, las entidades refuerzan su compromiso social con la ciudadanía sadense y de las poblaciones vecinas.

Los talleres serán impartidos por Ana González, psicóloga sanitaria, especialista en atención a personas mayores y con amplia experiencia en intervención psicosocial.

La programación se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre y tendrá carácter gratuito y abierto a toda la ciudadanía.