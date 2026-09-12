Centos de veciños enchen o pavillón de Sada na Festa dos Maiores
O pavillón municipal de Sada acolleu este sábado a Festa dos Maiores organizada polo Concello, un encontro que reuniu a centos de veciñas e veciños arredor dunha merenda, música e baile.
"As persoas maiores de Sada levan décadas achegando traballo, esforzo e compromiso ao municipio. Boa parte do que hoxe é Sada —as súas parroquias, o seu tecido social, as súas tradicións— leva a súa pegada, construída ao longo de moitos anos de vida en común", destacou o alcalde, Benito Portela.
Con esta xornada, o Concello quixo ofrecer un espazo de encontro e recoñecemento a todas elas nun ambiente distendido que serviu tamén para compartir tempo entre veciños de distintas parroquias do municipio.
Homenaxe
Durante a festa, o Executivo local rendeu homenaxe a Luísa Fernández Rey, veciña que cumpriu 101 anos.
"Luísa Fernández Rey coñeceu a Sada nas súas distintas etapas, sendo testemuña da evolución do municipio ao longo de máis dun século de vida. O seu percorrido persoal está ligado ao traballo, ao esforzo e á vida cotiá que, xeración tras xeración, contribuíu a construír o Sada de hoxe, subliñou o Concello.