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Sada

Centos de veciños enchen o pavillón de Sada na Festa dos Maiores

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/09/2026 21:00
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O pavillón municipal de Sada acolleu este sábado a Festa dos Maiores organizada polo Concello, un encontro que reuniu a centos de veciñas e veciños arredor dunha merenda, música e baile.

"As persoas maiores de Sada levan décadas achegando traballo, esforzo e compromiso ao municipio. Boa parte do que hoxe é Sada —as súas parroquias, o seu tecido social, as súas tradicións— leva a súa pegada, construída ao longo de moitos anos de vida en común", destacou o alcalde, Benito Portela.

Con esta xornada, o Concello quixo ofrecer un espazo de encontro e recoñecemento a todas elas nun ambiente distendido que serviu tamén para compartir tempo entre veciños de distintas parroquias do municipio.

Homenaxe a Luisa Fernández na Festa dos Maiores de Sada
Homenaxe a Luisa Fernández na Festa dos Maiores de Sada
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Homenaxe

Durante a festa, o Executivo local rendeu homenaxe a Luísa Fernández Rey, veciña que cumpriu 101 anos.

"Luísa Fernández Rey coñeceu a Sada nas súas distintas etapas, sendo testemuña da evolución do municipio ao longo de máis dun século de vida. O seu percorrido persoal está ligado ao traballo, ao esforzo e á vida cotiá que, xeración tras xeración, contribuíu a construír o Sada de hoxe, subliñou o Concello.

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