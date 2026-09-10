Juicio por agresión en Sada: la mujer afirma que la tiró en el sofá y le dijo que la iba a matar y el hombre la acusa de morderle un dedo

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Un hombre acusado de agredir a su expareja en su vivienda del municipio coruñés de Sada, y sobre la que tenía orden de alejamiento, ha insistido en que no la golpeó. Además, ha alegado que se trató de una "discusión" entre ambos, en el transcurso de la cual él ha padecido lesiones físicas. "Se me abalanzó, me asfixió y estuvo pegándome", ha expuesto.

Ha sido en el juicio fijado para este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña. Fiscalía y acusación particular piden para el encausado seis años y nueve meses de prisión por un delito de lesiones graves sobre la mujer que ocasiona deformidad y otro de quebrantamiento de condena.

En contraposición, la defensa solicita su libre absolución. "Lo que hubo fue una discusión pero él también tiene lesiones", ha argumentado la letrada del procesado, en declaraciones a Europa Press antes de la vista.

En Sala, el acusado, cuestionado por la orden de alejamiento que tenía en vigor y de la cual era conocedor, ha declarado que vivía en el domicilio donde se produjeron los hechos. "El que vivía en esa casa era yo, con un amigo que me dejaba una habitación", ha indicado. "Ella es la que vino a mi casa", ha reiterado.

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"Se me tiró encima, se me abalanzó, me asfixió y estuvo pegándome durante cinco minutos", ha explicado. "Yo lo único que hice fue alejarme de ella, me fui para la cocina, vino detrás de mí dándome golpes, me empujó, me tiró al suelo y cuando intenté quitarle el móvil porque estaba llamando a la Guardia Civil fue cuando se montó", ha añadido.

"Ella me mordió el dedo y yo aparté la mano y ahí se me quedó el diente en mi dedo", ha detallado tras insistir en que no la agredió físicamente. "No, mentira", ha sentenciado. "La sangre que había en casa era de mi dedo y no de su boca", ha apuntado tras recalcar, en varias ocasiones, que la mujer "cuando bebe se pone muy agresiva".

El procesado ha hecho alusión también a amenazas por parte de su expareja. "Me dijo, ahora sí que te voy a meter preso", ha asegurado. Asimismo, ha relatado que en el momento de los hechos ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas. "Ella necesita beber todos los días y a parte toma pastillas", refiriéndose a medicamentos para depresión y ansiedad. "Ese día se habría bebido 50 cervezas", ha indicado.

A este respecto, la denunciante -que ha prestado testimonio en Sala tras un biombo- ha concretado que ella "habría tomado tres o cuatro" cervezas, mientras "él estaba borracho, como siempre" y había consumido cocaína. No obstante, ha indicado que él "estaba algo bebido pero consciente de lo que estaba haciendo"

En cuanto a la discusión, ha dicho que se había producido "por los celos" del procesado, quien profirió insultos contra ella "hasta que empezaron las agresiones". "Me tiró en el sofá y me dijo que me iba matar", ha asegurado. "Luego, me agarró del pelo y me arrastró por la vivienda dándome golpes", ha relatado.

"Fui a la cocina a por un cuchillo y a llamar a la Policía", ha señalado tras negar saber nada de un mordisco. "No puedo recordar, yo intenté defenderme", ha afirmado sobre este asunto.

El hombre, en prisión provisional desde septiembre de 2025 por este caso, estaba condenado previamente por maltrato, lesiones y amenazas.

Según el escrito fiscal, el 20 de ese mes del pasado año, el acusado, "plenamente consciente de que con ello vulneraba el mandato judicial", acudió al domicilio en el que residía su expareja y mantuvo una discusión con la mujer en el salón de la vivienda.

Allí, "guiado por el propósito de menoscabar su integridad física", la agredió "agarrándole del pelo y propinándole golpes en la boca, en el pecho y en las piernas". Debido a ello, la víctima sufrió múltiples traumatismos y la pérdida de un diente incisivo.

Fiscalía, que entiende que existen las agravantes de parentesco y reincidencia, reclama más de 1.900 euros por las heridas y secuelas ocasionadas. Por su parte, la acusación particular eleva esta petición a 4.000 euros por daños morales.