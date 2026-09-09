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Sada

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica recurrirá la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria

Pedirá que las víctimas sean su eje central

Ep
09/09/2026 12:02
Pazo de Meirás
Pazo de Meirás
Patricia G. Fraga
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La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha anunciado que recurrirá la resolución por la que se declara el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Histórica, al considerar que la motivación de dicha declaración no es la adecuada, y que debe tener como eje central la defensa de la memoria de las víctimas del franquismo.

En un comunicado, la CRMH ha confirmado la presentación de un recurso de reposición tras analizar con otras entidades memorialistas los argumentos que utiliza la Secretaría de Estado para justificar la declaración de Lugar de Memoria (una declaración que la propia CRMH reclamó).

El recurso tomará como eje central la defensa de la memoria de las víctimas. "No estamos hablando de un plan de usos ni de aspectos culturales del Pazo de Meirás. La declaración solo debe tener en cuenta, en la justificación, a las víctimas, la represión y los atentados cometidos contra los derechos humanos y su vulneración sistemática", han apuntado.

Según ha recordado la Comisión, el Pazo es un lugar de Memoria "vinculado a la represión franquista", y no se trata, en este sentido, de enarbolar otros valores culturales o literarios. Así, con respecto a la alusión a Emilia Pardo Bazán, recogida en la declaración de la Secretaría de Estado, la CRMH ha recordado que la escritora no fue víctima del franquismo y que, de hecho, falleció antes del golpe de estado de 1936.

"Por lo tanto, su figura no puede ser un eje justificativo del Lugar de Memoria", ha señalado la Comisión, que ha incidido en que recurrirán para solicitar que la clave de la declaración sean las "víctimas de la represión franquista".

Pazo de Meirás

El pazo de Meirás ya es Lugar de Memoria

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Por otra parte, también pedirán que se restituya la denominación de Pazo de Meirás, tras eliminarse "sorpresivamente" la denominación 'Pazo' en la declaración; y que se corrijan errores en la tipificación del espolio, en el relato de la represión, o la "omisión absolutamente irregular" del papel juzgado por las asociaciones memorialistas como promotoras de la iniciativa.

El recurso se presentará "próximamente" y está apoyado por entidades como la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, la AAVV Atochas-Montealto-A Torre, la Asociación Veciñal da Agra do Orzán, la AC Eira Vella de Betanzos, la Agrupación Cultural O Galo de Santiago la asociación viguesa Memoria, Verdade e Xustiza, o las ourensanas Comité por la Memoria Histórica do Val del Limia y Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova.

También han recibido respaldo de otras organizaciones como Vía Galega, Fundación Galiza Sempre, Fundación Moncho Reboiras o la CIG, además de otras entidades memorialistas de fuera de Galicia.

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