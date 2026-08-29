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Sada

Un drakkar vikingo, en Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/08/2026 11:48
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'Orkan', un enorme drakkar de inspiración vikinga de 28 metros de eslora, acaba de atracar en el Puerto de Sada.  

Barco vikingo en Sada, Javier Alborés

La embarcación hace escala en augas sadenses en el marco de una travesía de seis semanas que inició en el puerto occitano de Sète a comienzos de agosto y que acabará en la Bretaña francesa, a donde tiene previsto llegar, en concreto a Lorient, el día 12 de septiembre.

El Ayuntamiento de Sada ha dado "a máis agarimosa benvida á súa tripulación e desexarlles unha excelente estancia na nosa vila e convidamos á veciñanza e ás persoas que nos visitan a achegarse ao porto para contemplar de preto esta impresionante embarcación e gozar dun acontecemento único que une historia, navegación tradicional e cultura mariñeira".

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