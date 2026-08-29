Sada destina 300.000 euros a diversas actuaciones en los centros educativos del municipio

Obras de Sada y sus Contornos Cedida

El Ayuntamiento de Sada desarrolló durante los meses de verano diversas actuaciones en los centros educativos del municipio "co obxectivo de mellorar as súas instalacións, incrementar a seguridade e ofrecer espazos máis confortables no inicio do novo curso", indican los responsables municipales sobre unas obras realizadas a través del área de Educación.

Las intervenciones acometidas, a las que se destinaron unos 300.000 euros, responden a las necesidades trasladadas por la comunidad educativa y al compromiso del Gobierno de Benito Portela con el mantenimiento y la modernización de los colegios públicos de Sada.

En el CEIP Plurilingüe O Mosteirón, la actuación más destacada consistió en la "renovación do pavimento da primeira planta" para incrementar la seguridad y funcionalidad, pero también se reforzó el cierre perimetral del patio de Educación Infantil, se renovó la zona de arena y se realizaron diferentes tareas de mantenimiento y reparación, dando continuidad "ás melloras executadas o pasado ano, entre as que destacan o pintado do comedor escolar e a adecuación da aula de radio", explica el Gobierno de Sada.

Obras en O Mosteirón, en Sada Cedida

En el CEIP Sada e Contornos, que en 2027 celebrará su centenario se desarrolló "un amplo programa de renovación para preparar o centro de cara a esta importante efeméride", con obras que incluyeron el pintado integral del edificio, tanto en el interior como en el exterior; actuaciones en canalones; reparación para evitar filtraciones y entradas de agua; renovación de los estores e instalación de un aparcamiento para bicicletas, dando un nuevo impulso a la iniciativa Camiño Escolar Seguro y fomentando una movilidad más sostenible entre la comunidad educativa.

Por su parte, en el CEIP Pedro Barrié de la Maza continúa avanzando la renovación integral "impulsada conxuntamente polo Concello de Sada e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia". Así, mientras la administración autonómica ejecuta la rehabilitación del edificio, con la renovación de fachadas, cubierta, instalación eléctrica y mejoras de eficiencia energética, el Ayuntamiento de Sada desarrolla actuaciones complementarias en el recinto escolar, entre ellas la mejora de los cierres perimetrales y de los espacios exteriores.

Además, en los próximos también se iniciarán las obras de renovación de las pistas deportivas exteriores y del graderío, "actuacións que se sumarán á creación de novos espazos educativos vinculados á natureza na contorna da charca exterior", añaden desde Sada.

Plano Pistas Mondego Cedida

Los responsables municipales agradecieron la implicación de la dirección y del profesorado de los centros escolares, que colaboraron activamente durante todo el proceso y facilitaron el desarrollo de las obras.