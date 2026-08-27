Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Denuncian "opacidad" e "incumplimientos legales" en el Pazo de Meirás por parte de la Xunta y el Estado

Ep
27/08/2026 11:04
Pazo de Meirás, esta misma mañana
Pazo de Meirás,
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha denunciado que continúa la "opacidad, los incumplimientos legales y el compromiso real con la memoria en el Pazo de Meirás", ubicado en el municipio coruñés de Sada, por parte de la Xunta y del Estado.

En un comunicado, la entidad explica que tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 14 de agosto, de la resolución por la que se declara dicho inmueble como Lugar de Memoria, presentó ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un escrito de solicitud de acceso a dicho documento.

Pazo de Meirás, esta misma mañana

Los memorialistas denuncian un nuevo expolio de los Franco en Meirás con "complicidad" del Gobierno del Estado

Más información

"Pasado ya el ecuador del plazo para la formalización de recurso de resposición ante la citada resolución, el Estado sigue sin facilitar a esta asociación acceso al expediente administrativo, en un nuevo episodio de opacidad y de vulneración de derechos", critica.

Del mismo modo, exige "explicaciones" respecto a la salida de bienes muebles del Pazo de Meirás vinculados a la etapa de Emilia Pardo Bazán y la dictadura de Franco, así como una "actuación sin demora" de la Xunta en relación con sus deberes recogidos en la Ley de Patrimonio Cultural, en concreto, "en materia de visita pública y de protección del bien de interés cultural".

Además, la CRMH pide "transparencia y compromiso en la defensa del interés público" en el proceso que se está desarrollando sobre la liquidación de posesión de la finca y la "actualización y puesta en marcha" de las comisiones previstas en el Protocolo de actuaciones que el Estado "promovió y firmó en el Pazo de Meirás hace más de seis años".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pazo de Meirás, esta misma mañana

Denuncian "opacidad" e "incumplimientos legales" en el Pazo de Meirás por parte de la Xunta y el Estado
EP
El ideal gallego

Los carburantes suman ocho semanas al alza y tocan máximos del verano a las puertas de la operación retorno
EFE
Imagen representativa de interacción humanos entre los humanos y la IA

La agencia que vigilará la inteligencia artificial en España está en A Coruña
María Sánchez Vela
Accidente Alfonso Molina

Un alcance entre dos turismos provoca un atasco en Alfonso Molina
Abel Peña