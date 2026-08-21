Sada informa de cortes de tráfico por el rodaje de 'Clanes', de Vaca Films, en el municipio

Fotograma de la serie 'Clanes' NETFLIX

El Ayuntamiento de Sada ha emitido un comunicado informando de cortes de tráfico la próxima semana en el entorno local de As Brañas por el rodaje de las serie 'Clanes', que Vaca Films realiza para Netflix y que también cuenta con localizaciones en Oleiros, Cambre o Culleredo.

La productora, apunta el Gobierno local, solicitó la ocupación temporal (24 y 25 de agosto) de la Rúa Culleredo, el aparcamiento situado entre el tanatorio y el campo de fútbol y la parcela municipal junto al campo de fútbol, que también funciona habitualmente como espacio de estacionamiento de vehículos.

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"As zonas afectadas estarán debidamente sinalizadas desde este venres, informando das restricións de uso previstas para os días luns 24 e martes 25 de agosto. Durante esas xornadas, a circulación, o estacionamento e/ou o acceso a estes espazos poderá verse restrinxido de forma puntual para permitir o desenvolvemento do rodaxe con todas as garantías de seguridade", destaca el Consistorio.

El equipo de Benito Portela agradece de antemano a los vecinos su colaboración y comprensión ante las molestias puntuales que esta actividad audiovisual pueda ocasionarles y recomiendan prestar atención a la señalización instalada en la zona.