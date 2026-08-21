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Sada

Sada informa de cortes de tráfico por el rodaje de 'Clanes', de Vaca Films, en el municipio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/08/2026 13:30
Fotograma de la serie 'Clanes'
Fotograma de la serie 'Clanes'
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El Ayuntamiento de Sada ha emitido un comunicado informando de cortes de tráfico la próxima semana en el entorno local de As Brañas por el rodaje de las serie 'Clanes', que Vaca Films realiza para Netflix y que también cuenta con localizaciones en Oleiros, Cambre o Culleredo. 

La productora, apunta el Gobierno local, solicitó la ocupación temporal (24 y 25 de agosto) de la Rúa Culleredo, el aparcamiento situado entre el tanatorio y el campo de fútbol y la parcela municipal junto al campo de fútbol, que también funciona habitualmente como espacio de estacionamiento de vehículos.

Uno de los vehículos del equipo de 'Animal'

El rodaje de ‘Animal’ regresa a Abegondo en su tercera temporada

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"As zonas afectadas estarán debidamente sinalizadas desde este venres, informando das restricións de uso previstas para os días luns 24 e martes 25 de agosto. Durante esas xornadas, a circulación, o estacionamento e/ou o acceso a estes espazos poderá verse restrinxido de forma puntual para permitir o desenvolvemento do rodaxe con todas as garantías de seguridade", destaca el Consistorio.

El equipo de Benito Portela agradece de antemano a los vecinos su colaboración y comprensión ante las molestias puntuales que esta actividad audiovisual pueda ocasionarles y recomiendan prestar atención a la señalización instalada en la zona.

Vehículos de la productora, en A Laboral

Vaca Films llevará el rodaje de 'Clanes' a Oleiros y Cambre tras pasar tres días en el IES A Laboral

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