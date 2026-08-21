Insultos a José María Figaredo, de Vox, en Sada: "Enano, ridículo, anormal"
El diputado nacional de Vox José María Figaredo recibió este martes en la sardiñada de las fiestas de San Roque, en Sada, insultos por parte de vecinos y participantes en la actividad.
Según publica El Debate, "aprovechando las fiestas de Sada, el diputado visitó la localidad coruñesa esta semana para alzar la voz contra el abandono institucional y denunciar cómo las restricciones a la pesca están llevando al sector gallego "al borde de la extinción". A su llegada fue increpado por varios vecinos que lo esperaban con pancartas y poco después fue abordado directamente cuando se encontraba acompañado por el presidente provincial de Vox en A Coruña, Manuel Fuentes.
"Fuera, fascista. Vete a tomar por culo, enano, ridículo, degenerado, anormal", le espetó una mujer, a lo que Figaredo opta por responder entre risas: "¿Quiere usted una sardina? Está buenísima".
El portavoz municipal del BNG sadense, Emilio Graña, quien formó parte de la convocatoria popular que animaba a 'recibir' al diputado con pancartas contra Figaredo, indica que la iniciativa buscaba evitar "que unha festa popular se convertera en algo político". "Ademais, que ese señor fala de cazar ou perseguir inmigrantes, é unha presenza que nos indigna", dice Graña, quien puntualiza que el Bloque "só se sumou a unha convocatoria das redes sociais que se fixo ese mesmo día ou a noite anterior".
Sobre los ataques que ha denunciado Vox en diferentes localidades gallegas -la formación denunció este mismo jueves pintadas en su sede de A Coruña-, el nacionalista Emilio Graña es claro: "Todos os partidos recibimos críticas e ataques, especialmente amparados polo anonimato das redes sociais".