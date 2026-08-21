Insultos a José María Figaredo, de Vox, en Sada: "Enano, ridículo, anormal"

José María Figaredo en la sardiñada de Sada FACEBOOK

El diputado nacional de Vox José María Figaredo recibió este martes en la sardiñada de las fiestas de San Roque, en Sada, insultos por parte de vecinos y participantes en la actividad.

Según publica El Debate, "aprovechando las fiestas de Sada, el diputado visitó la localidad coruñesa esta semana para alzar la voz contra el abandono institucional y denunciar cómo las restricciones a la pesca están llevando al sector gallego "al borde de la extinción". A su llegada fue increpado por varios vecinos que lo esperaban con pancartas y poco después fue abordado directamente cuando se encontraba acompañado por el presidente provincial de Vox en A Coruña, Manuel Fuentes.

"Fuera, fascista. Vete a tomar por culo, enano, ridículo, degenerado, anormal", le espetó una mujer, a lo que Figaredo opta por responder entre risas: "¿Quiere usted una sardina? Está buenísima".

El portavoz municipal del BNG sadense, Emilio Graña, quien formó parte de la convocatoria popular que animaba a 'recibir' al diputado con pancartas contra Figaredo, indica que la iniciativa buscaba evitar "que unha festa popular se convertera en algo político". "Ademais, que ese señor fala de cazar ou perseguir inmigrantes, é unha presenza que nos indigna", dice Graña, quien puntualiza que el Bloque "só se sumou a unha convocatoria das redes sociais que se fixo ese mesmo día ou a noite anterior".

Sobre los ataques que ha denunciado Vox en diferentes localidades gallegas -la formación denunció este mismo jueves pintadas en su sede de A Coruña-, el nacionalista Emilio Graña es claro: "Todos os partidos recibimos críticas e ataques, especialmente amparados polo anonimato das redes sociais".