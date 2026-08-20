Sada apela a la colaboración de sus vecinos para aumentar las donaciones de sangre

Donación de sangre en Sada EC

El Ayuntamiento de Sada se suma a la campaña de verano "Un aliento de vida", impulsada por la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), con el objetivo de fomentar las donaciones durante los meses estivales y contribuir a garantizar el abastecimiento de sangre en los hospitales gallegos.

Una unidad móvil de ADOS estará este viernes, 21 de agosto, delante de la Casa de la Juventud de Sada, donde atenderá a los donantes de 09:45 a 14:30 horas y de 15:45 a 21:00 horas.

La iniciativa recorrerá más de 170 municipios gallegos hasta finales de agosto con el objetivo de alcanzar alrededor de 22.000 donaciones. ADOS recuerda que los hospitales necesitan una media de 400 donaciones de sangre cada día, también durante el verano, un periodo especialmente sensible debido a los desplazamientos y las vacaciones de los donantes habituales.

La campaña pretende recordar que donar sangre es fundamental para ofrecer una oportunidad de curación a numerosos pacientes que necesitan transfusiones para sus tratamientos. Como incentivo, las personas que participen recibirán un obsequio, como una almohada o un balón de playa.

Además, junto a la unidad móvil se instalará un espacio que recreará una típica terraza de verano. Los donantes podrán inflar un globo que pasará a formar parte de la escenografía como símbolo del 'aliento' que una transfusión supone para muchos pacientes.

ADOS agradece al Ayuntamiento de Sada su colaboración en las campañas de donación y reconoce la solidaridad de los vecinos y vecinas del municipio. No obstante, la Agencia anima a incrementar la participación, ya que en 2025 se registraron 500 donaciones en Sada, lo que supone una tasa de 29 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, por debajo de la media gallega, situada en 39 por cada 1.000 habitantes.

Puede donar sangre cualquier persona mayor de 18 años, que pese más de 50 kilos y que no padezca ni haya padecido enfermedades transmisibles por la sangre.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el portal de ADOS, a través de sus redes sociales o llamando al teléfono gratuito 900 100 828, donde también podrán consultar las fechas de los próximos desplazamientos de las unidades móviles.